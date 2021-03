„Těžký soupeř, který také bojuje o postavení v tabulce. Mají neskutečně našlapaný tým, kvalitní mančaft. Jsou hodně produktivní v přesilových hrách, to jsou zase věci, na které se musíme připravit,“ upozorňuje před duelem s Pardubicemi asistent Energie Tomáš Mariška.

V Pardubicích se již letos Karlovarští jednou radovali z výhry po samostatných nájezdech. Doma ale Energie oba souboje s Dynamem prohrála, v obou případech jednogólovým rozdílem (3:4 a 4:5). Vyrovnané je i postavení obou celků v tabulce. Pardubicím patří sedmá příčka se čtyřbodovým náskokem na deváté Karlovy Vary. Hrát se tedy bude dnes na východě Čech o hodně. Očekávat se dá pořádná hokejová bitva. „Blíží se play- -off, takhle se teď ty zápasy budou hrát, každé utkání s každým soupeřem teď bude těžké. Musíme se na to připravit a zvládnout to pokud možno za tři body,“ přeje si karlovarský asistent.

V posledním kole padlo Dynamo ve Vítkovicích 5:3. Energie si doma poradila s libereckými Bílými Tygry. „Musíme navázat na dobrý defenzivní týmový výkon proti Liberci, od kterého se musíme odrazit,“ nabádá Tomáš Mariška.

V neděli uzavře karlovarská družina základní část na domácím ledě proti hradeckému Mountfieldu HK. Hrát se bude netradičně od 17.20 hodin. Na osmou příčku Komety Brno ztrácí Energie jeden bod, má ale s jihomoravským týmem horší vzájemné zápasy.