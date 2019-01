Karlovy Vary – S jasným cílem nastoupí hokejisté karlovarské Energie do zápasu se Zlínem. „Chceme a potřebujeme uhrát tři body. Nic jiného nebereme," říká na úvod asistent trenéra Mikuláš Antonik.

ilustrační foto HC Energie Karlovy Vary | Foto: Petr Toman

Už bez útočníka Romana Vlacha nastoupí hokejisté PSG Zlín do utkání v Karlových Varech. Syn bývalého zlínského trenéra a v minulosti také jeden z centrů HC Energie se totiž stal součástí hráčské výměny do konce sezony s Olomoucí za Davida Ostřížka.



„Výměna vyplynula ze současné situace obou klubů. Pro nás je David vhodným typem hráče, silově disponovaný. Pro Romana se naskýtá šance ukázat se v jiném klubu,“ řekl zlínský trenér Robert Svoboda.



Zpět ale k samotnému utkání se Zlínem. V sestavě zelenobílého týmu se také objeví nová tvář. Ruský obránce Viktor Baldajev, tedy pokud se vyřídí veškeré potřebné administrativní záležitosti. „Dostane prostor, aby se předvedl,“ říká na adresu obránce asistent trenéra A týmu Mikuláš Antonik.



Energetici si dali před zápasem jasný úkol. „Chceme tři body. To je cíl, se kterým do utkání jdeme. Poslední domácí utkání nám nevyšla a potřebujeme doma opět naplno zabrat. Pokud se nám v domácím prostředí nebude dařit, a to proti komukoliv, tak se zřejmě baráži nevyhneme,“ pokračuje Antonik.



Hra Zlína se dlouhodobě zakládá na jakési uspávací taktice. Jinými slovy taktika kobry, která dělá mrtvého brouka a pak z ničeho nic uštkne. „Ano, budou vycházet z důsledné defenzivy. Ale po změně trenérů se jejich herní projev trochu změnil. Po té výměně jsme s nimi hráli ve Zlíně, a když dostanou prostor, tak se budou hrnout dopředu. Tedy pokud jim to svými chybami umožníme. Já bych moc chtěl, abychom se těch chyb vyvarovali. Mám na mysli nějaká přečíslení nebo zbytečná vyloučení. To je totiž to, na co oni budou čekat,“ varuje Antonik na závěr svých prognóz.