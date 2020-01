V těch předchozích byli zatím vždy úspěšnější domácí. První skončilo výhrou energetiků v prodloužení 4:3. Druhé na severu Čech dopadlo opět nejtěsnějším rozdílem, 2:1 pro Vervu. Fanoušci Energie se nebudou zlobit, pokud domácí ovládnou derby i tentokrát.

Karlovy Vary jsou v tabulce na sedmém místě, na šestý Třinec jim schází dva body. Litvínov má opačné starosti, jeden zápas k dobru a dvoubodový náskok před posledními Pardubicemi.

V posledních třech zápasech moc bodů oba dnešní soupeři nenahráli. Respektive získali jediný. Ten si připsala Energie za porážku v prodloužení s Třincem. Na Spartu Praha a Kometu Brno Karlovarští nestačili. Energetiky ale trápily problémy se sestavou. Ty by měly být pryč. „Kromě Matěje Stříteského, který teprve začal trénovat, jsme kompletní, navíc se k nám připojil Otakar Šik, takže teď máme relativní komfort třinácti útočníků,“ prozrazuje asistent Tomáš Mariška.

Litvínovská „cheza“ měla na pořadu rovněž zápasy s týmy z čela extraligy. Obě utkání se Spartou i to s Libercem Litvínov prohrál. „Nacházejí se v nelichotivé situaci, jsou vespodu tabulky a potřebují nutně každý bod. Očekáváme tak urputného soupeře, na kterého se nám letos moc nedaří,“ poukazuje karlovarský asistent.

O derby je znovu mimořádný zájem. „Já doufám, že přijde opět spousta fanoušků, kteří nám pomůžou zápas zvládnout. Věřím, že jsme si trošku po našem náročném programu odpočinuli, dobře zregenerovali a jsme tak dobře připravení na to, zápas zvládnout a získat co největší počet bodů, které také potřebujeme,“ přeje si Tomáš Mariška.

V posledních zápasech se energetikům ne vždy dařilo držet se striktních pokynů, to se má teď znovu změnit. „V naší únavě nebo horším zdravotním stavu jsme měli určité pasáže zápasů, kde jsme úplně nedokázali udržet náš herní koncept, nebo individuální strategii. Věřím ale, že to teď již ve stoprocentním stavu zvládneme lépe a že se hráči z předchozích utkání poučili a najedeme do starého režimu, ve kterém se nám dařilo více,“ zdůrazňuje na závěr karlovarský asistent.