Neratovice – Ke třetímu dílu základní části České sledge hokejové ligy se vydali hráči SKV Sharks Karlovy Vary na neratovický zimní stadion s velkým odhodláním.

SKV Sharks Karlovy Vary | Foto: Deník/Daniel Seifert

Cíl byl jasný, připravit pražské Spartě premiérovou ztrátu v novém ročníku. Povedlo se. Bez několika opor totiž Karlovaráci vyplenili neratovickou arénu, když duel vyhráli v poměru 3:1. O všechny gólové radosti týmu z lázeňského města se postaral útočník Jiří Forgo, který tak konečně našel ztracený gólový čich. Samotné utkání načali lépe hosté z Karlových Varů, když se hlavní hrdina utkání Jiří Forgo ještě zastřeloval. Jeho střelecký pokus totiž skončil na masce gólmana Sparty Vápenky.

Co se nepovedlo na straně lázeňáků, povedlo se na straně Pražáků. To když v 9. minutě vybojoval kotouč u mantinelu pražský Zikmund, který následně vyslal milimetrovou přihrávkou do brejku Zapletala a ten už věděl, jak se šancí naložit. Ve 13. minutě viselo vyrovnání ve vzduchu, ale tým Sparty opět zachránila konstrukce branky, když střelecký projektil z hole Bergera skončil na tyči.

I ve 20. minutě byli Varáci blízko vyrovnání, to když po chybě Raula uháněl osamocený Forgo na Vápenku a jeho střelu zastavilo břevno pražské svatyně. Potřetí se přiblížil karlovarský tým vyrovnání ve 25. minutě, když puk odražený od Vápenky se dostal zpět do hry, ale ani jeden varský sledge hokejista ho nedokázal usměrnit tam, kam by si přáli.

A pak už to přišlo. Ve 33. minutě bylo konečně srovnáno. To si najel mezi kruhy Forgo a střelou zápěstím nedal Vápenkovi žádnou šanci.

O minutu později, tedy ve 34. minutě, už šli Sharks do vedení a opět v tom měl prsty Forgo. Karlovarského útočníka našel přihrávkou mezi kruhy Wágner a následný střelecký pokus zaplul do branky Sparty s pomocí břevna podruhé.

Ve 42. minutě odskočili Žraloci Spartě na rozdíl dvou branek, když si hattrickovou trefu připsal na svůj účet po spolupráci Nejedlého Forgo.

Do konce zápasu se nic podstatného nezměnilo, a Sparta tak musela ve sledge hokejovém azylu skousnout premiérovou prohru v ligové soutěži.

HC Sparta Praha – SKV Sharks K. Vary 1:3 (1:0, 0:0, 0:3). Branky a nahrávky: 9. Zapletal (Zikmund) – 33. Forgo, 34. Forgo (Wágner), 42. Forgo (Nejedlý). Rozhodčí: Bergmann. Vyloučení: 3:2. Bez využití.

HC Sparta Praha (sledge): Vápenka – Zapletal, Novotný, Zikmund, Frolík, Raul, Žižka, Záluský.

SKV Sharks Karlovy Vary: Mach – Očenášek, Hrbek, Forgo, Nejedlý, Berger, Kovářík, Wágner, Karafiát.