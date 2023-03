Energie dohrávaném duelu v Olomouci neuspěla, prohrála 1:4

/HOKEJ/ Druhý pokus už byl úspěšný. Tedy alespoň, co se týká ledové plochy. Čtyřicet minut měli hokejisté karlovarské Energie na to, smazat v dohrávaném prvním duelu předkola play-off, který byl předčasně ukončen kvůli nezpůsobilé hrací ploše, dvoubrankové manko na ledě Olomouce. Právě dvoubrankový náskok si přenesli hokejisté Mory do druhé třetiny, kterou dohrávka pokračovala. Jenže Olomouc neponechala nic náhodě, když dokráčela k vítězství 4:1, čímž se ujala vedení 1:0 v sérii hrané na tři vítězná utkání.

HC Olomouc - Karlovy Vary, extraliga, 1.zápas série | Foto: Deník/Petr Pelíšek