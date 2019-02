Sokolov - Bývalý kapitán české reprezentace pomáhal hokejistům Baníku Sokolov s tréninkem.

Do Sokolova dorazila hokejová hvězda. Do chodby sokolovského zimního stadionu vstoupil chlapík se síťovým vakem, hokejkou a bruslemi, který na ledě kdysi vynikal svou pracovitostí, přirozenou inteligencí a vůdcovskými schopnostmi. „Kluci, já vám nemůžu nijak radit, co máte a nemáte dělat, vy jste hotoví hokejisté, já nejsem už nic,“ získává si hráče na svou stranu Robert Reichel, olympijský vítěz, trojnásobný mistr světa a také útočník s devíti sty starty v NHL.



Robert Reichel, trenérský kolega Karla Mlejnka u reprezentace, přijel do Sokolova, aby absolvoval s A-týmem tréninkovou jednotku a pak také trénink zaměřený na vhazování, ve kterých legendární centr vždy vynikal. „S Karlem Mlejnkem jsme se na repre akcích bavili, tak jsme k tomu nějak došli. Říkal jsem, že s tím nemám problém, že jestli bude potřebovat, tak sem zajedu a pomůžu jak s tréninkem, tak s buly,“ říká skromně populární Albi.



A stejně skromně během několika hodin v Sokolově Robert Reichel vystupuje. Na ledě trénink sleduje, občas se zapojí slovem, ale cizí mu není ani úklid puků či jiná výpomoc.



Hráči již mají za sebou tréninky na suchu a přítomní diváci s úžasem sledují, v jakém tempu trénink „pouze“ druholigového týmu probíhá. „Překvapil mě přístup hráčů k suché, předtréninkové přípravě. I když až takové překvapení to není, protože vím, jak Karel Mlejnek pracuje. Myslím si, že takto by se mělo pracovat i v jiných klubech, a ne jen tady v Sokolově. Věřím, že pak by se ten hokej posunul někam jinam, kdyby hráči již přišli připraveni na trénink. Člověk je pak nemusí zahřívat 10-15 minut na ledě. Takže toto mě překvapilo, že se to dělá ve druhé lize, a je to pro mě takové milé překvapení,“ zaznívají slova chvály na práci v sokolovském klubu od jedné z největších osobností českého hokeje.



Robert Reichel v Sokolově samozřejmě nebyl poprvé. Sám zde v mládí nastupoval a následně do Sokolova jezdil i se synem. „Stadion je pořád stejný jako v dobách, kdy jsem sem jezdil s klukem nebo ještě hrál já. Trochu se snad změnila střecha, to je jiné. Ale jinak je to tady podobné,“ vzpomíná Robert Reichel, který i při prohlídce stadionu zalitoval, že některé části vybavení zimáku by již zasloužily renovaci.



Dále ale přidává i úsměvnou historku. „Pamatuji si, že když se zde chodilo na led, tak tu byli takoví fanoušci, kteří to brali hodně vážně. A dokonce jsem byl tady i svědkem toho, že se tu kdysi popral trenér s fanoušky. Takže vzpomínky určitě jsou,“ líčí s úsměvem jeden z hrdinů z Nagana.



Ten kromě prostředí prokázal znalost i současného kádru Baníku. „S Davidem Hruškou jsem se ráno bavil. Byl to výborný střelec, který v Litvínově dal snad 40 gólů za jednu sezonu a není zase o tolik mladší než já. Lukáše Mensatora znám z bojů proti Varům. Pepu Stříbrného znám hodně, s ním jsem pracoval v juniorce i v dorostu. Měl jsem ho i v reprezentační šestnáctce a letní přípravu s námi také napůl teď dělal. Takže toho znám hodně dobře. Stejně tak Honzu Bečváře. Znám ale i další kluky, jako Tomáše Vracovského, který hrál dřív za Plzeň a byl šikovný. Pamatuji z Litvínova i Adama Rulíka. Vím ta jména a vím, i jak pracují. A je jen dobře, že se vracejí do Sokolova, kde bydlí, nebo bydlí ve Varech. Dál je to doplněno hráči z okolí a myslím si, že by to mohlo tady šlapat,“ sype z rukávu jména ze sokolovské soupisky bývalý kapitán reprezentace.