Dvě kola před koncem play-out je jasno. Karlovy Vary zůstávají na extraligové mapě i pro příští sezonu. Do baráže s dvěma nejlepšími celky první ligy doprovodí pardubické Dynamo chomutovští Piráti, kteří nezvládli domácí zápas právě s Pardubicemi.

A to Energii stačilo, byť na domácím ledě padla v prodloužení s Litvínovem. „Po zápase máme trochu rozporuplné pocity, samozřejmě máme velkou radost, že se nám podařilo splnit základní cíl sezony, což bylo zachránit soutěž, ale trochu smutníme, že jsme nedokázali zvítězit v dnešním utkání,“ přemítal karlovarský asistent Tomáš Mariška.

Na domácích byla vidět nervozita, kterou ještě vystupňoval gól Vervy ve 3. minutě derby. „Měli jsme velkou touhu vyhrát, ale myslím si, že na klidu nám nepřidala první, nešťastná branka. Každý, kdo utkání viděl, tak potvrdí klid v zakončení Litvínova a trápení v zakončení našem,“ poukazuje asistent Martina Pešouta.

V polovině utkání sice skóroval Martin Rohan, ale ten pouze snižoval na 1:2, navíc Litvínovští ještě do konce druhé části znovu odskočili na rozdíl dvou gólů.

Ve třetí třetině Karlovarští vydolovali poslední zbytky sil a po gólech Stloukala a Vlacha bylo v 53. minutě srovnáno 3:3.

Verva šla sice ještě jednou do vedení, ale Gríger dokázal znovu kontrovat, 4:4.

V posledních dvou minutách základní hrací doby se snažili energetici další brankou urvat tři body, které by bez ohledu na výsledek Chomutova znamenaly potvrzení extraligové účasti, to se ale nepodařilo.

V prodloužení potom hosté zásluhou Lukeše dokráčeli k vítězství.

„Hráčům není co vytknout, bojovali do poslední chvíle, urvali jeden důležitý bod, ale jak říkám, jsme rádi, že jsme to zachránili, škoda, že jsme nevyhráli,“ zopakoval Tomáš Mariška.

V pátek se Energie představí v Chomutově, v neděli se potom rozloučí s letošním ročníkem extraligy před domácími fanoušky utkáním s Pardubicemi.