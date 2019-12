V pátečním 28. kole hokejové Tipsport extraligy se Karlovy Vary představily na ledě Pardubic. A Energie v první třetině dominovala a na začátku druhé třetiny vedla již 3:0.

Hokejové utkání Tipsport extraligy v ledním hokeji mezi HC Dynamo Pardubice (v bíločerveném) a HC Energie Karlovy Vary (v zeleném) v pardudubické enterie areně. | Foto: Deník / Luboš Jeníček

„Připravovali jsme se na to, že Pardubice jsou v domácím prostředí hodně nebezpečné a jsou velmi silné do útoku. Byli jsme rádi za to, jak jsme vstoupili do utkání, protože si myslím, že jsme měli velmi dobrý pohyb a byli jsme rozhodně aktivnější, nebezpečnější a vytěžili jsme z toho tři branky,“ mohl být spokojen karlovarský asistent Tomáš Mariška.