Jako chápu, že někteří nebyli spokojeni se zvolením pana Pavla, ale pískat na něj a nadávat mu ještě před tím, než jako oficiálně prezident mohl něco udělat, je pod totální úrovní,“ napsala pod příspěvek karlovarského klubu k přítomnosti prezidenta v KV Aréně Simona Jakubalová.

„Aspoň v něčem měl Babiš pravdu, že Karlovarský kraj je ve všem nejhorší, jen jsme to zase potvrdili a vy se mi divíte, že fandím kometě, ať žije Pavel,“ přidával svůj názor Jakub Mařík. „Bučet na demokraticky zvolenou hlavu státu, to se stane jenom tady, je mi trapně,“ připomněl Lukáš Materna vyhrocenou situaci před čestnou buly, která opanovala KV Arénu. „Konečně Pavlík vidí realitu a ne zaplacený kompars,“ přidal svůj pohled na účet Energie Michal Budín.

„Dobře že ho vypískali, vždyť on se netají tím, že chce posílat vojáky do války, brát matkám a otcům syny! Ať jsi jde sám a do první linie,“ zlobil se ve svém příspěvku Jarda Mira Koucky. A ve výčtu to nakonec schytal i klub. „Miluji HC Energie, ale toto divadlo s tímhle debilem mě fakt mrzí,“ nebrala si servítky Kateřina Jurišová Bendová. A to byl jen zlomek podporujících či nenávistných komentářů k hlavě státu. Nakonec však zvítězil sport, i když Energie musela skousnout s pražským týmem porážku 3:6.