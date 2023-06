/ROZHOVOR/ Největší posilou karlovarské Energie je brankář Dominik Frodl, jenž podepsal tříletý kontrakt po dvouletém působení v Pardubicích. Po vyhraném zápase mu na led přiletělo několik sladkostí „Věřím, že tady se to ale chytí, ale nevím, jak by ta Becherovka dopadla na ledě,“ směje nová gólmanská jednička.

Dominik Frodl, brankář HC Energie Karlovy Vary. | Foto: HC Energie Karlovy Vary

Dominiku, do Karlových Varů jsi zavítal po dvouletým působením v Pardubicích. Jak se zrodil váš přesun na západ Čech?

Sám nevím, kdy se zrodil můj přesun. Sezona nějak probíhala a do Pardubic přišel Roman Will. Bylo těžké se přes něj dostat do brány. V té době se zrodila ta myšlenka, protože si myslím, že mám na víc než dělat dvojku. Začalo se to řešit, ale bylo to komplikované, protože hráči z Ruska nevěděli, jestli se nebudou muset vrátit. Čekalo se na dobu, kdy oni dostanou zelenou a v tu chvíli se to začalo aktivně řešit.

Od doby, kdy jste nakoukl do seniorského hokeje jste byl na postu jedničky, což hrálo ve vašem přestupu asi velkou roli, že?

Přesně tak. V Pardubicích to bylo krásné, měli jsme super tým. Přeci jen nemám tak vysoký věk, abych někde dělal dvojku, když vím, že jinde mohu chytat daleko víc. Bylo to rozhodnutí i pro mou kariéru, abych nezamrzl. Jsem rád, že jsem tady v Karlových Varech a věřím, že budu podávat tak dobré výkony, jako jsem podával doposud.

Pardubice jsou hodně ambiciózní tým, jak je na tom podle vás Energie s ambicemi?

Energie je určitě ambiciózní, ale nebudeme samozřejmě vykřikovat, že chceme vyhrát titul, ale naším nastaveným cílem, se kterým jsem i do Karlových Varů přicházel, je postup do čtvrtfinále. Co bude dál, to se uvidí.

Je pro vás čtvrtfinále dostatečnou motivací, nechcete mířit ještě výš?

Člověk chce samozřejmě vyhrát medaile a tituly, ale musí být pokorný. Energie se nemůže ekonomicky rovnat top čtyřem nebo pěti týmům, které v extralize jsou. Je tu nastavená koncepce dlouhodobějšího charakteru, takže postupně si myslím, že se budou ambice zvyšovat.

Velkou fanouškovskou základnu máte v Plzni, budou pro vás západočeská derby o to speciální?

Budou. V Plzni i v Pardubicích jsem to měl hodně rád a myslím, že i lidé si mě oblíbili. Věřím, že s Plzní to bude ještě pikantnější, protože jde o derby. Myslím si, že fanoušci ale nezapomněli a nepřijde nic negativního.

Jak se vám líbí město Karlovy Vary a stihl jste se už projít po okolí?

Stihl jsem se tu projít. Čtyři týdny jsem bydlel na hotelu a řešil jsem bydlení, které od pondělí mám. Procházel jsem se a okolí kolonády je krásné. Někam dál jsem se ještě nedostal.

Jaký je kolektiv v kabině?

Jsem tu zatím moc spokojený. Realizační tým i lidé z vedení jsou moc milí. Mám jen pozitivní pocity.

Realizační tým doplnil kondiční trenér Martin Iterský, který patří mezi nejlepší v českém hokeji. To trochu potvrzuje vizi profesionalizace, kterou se klub chce vydat…

Souhlasím. Popravdě jsem se trošku zalekl, když jsem zjistil, že v klubu nebyl stálý kondiční trenér. Myslím si, že v dnešní době je to velice potřebné, jelikož v hokeji rozhodují detaily a právě jedním z nich je fyzická příprava. Víme, že Ity (pozn. redakce Martin Iterský) má za sebou hodně štací a je zkušený a dobrý trenér. A já jeho cestě věřím.

Před zápasem můžeme vidět několik vašich rituálů v rámci rozbruslení, jsou nějaké další, o které byste se mohl podělit?

Já bych neřekl, že to jsou rituály. Je to nějaká forma protažení, protože můj styl je založený na flexibilitě. I o komerční přestávky, když dělám roštěpy a záklony. Je to pro udržení koncentrace a protažení se. Kolikrát se stane, že jedu na střídačku a nestihnu to udělat, ale neboří se mi z toho svět. Spíš to je tak zaběhlé a praktikuji automaticky. Rituály jako takové nemám žádné, a nebo o nich nevím. Člověk má rutinu, kterou dělá, ale nenazýval bych to rituály. Nejsem takový pacient, že si musím obléknout první pravou brusli a pak si nasadit pravý chránič a pak udělat kotrmelec (smích).

Po vyhraném utkání vám fanoušci házeli na ledovou plochu sladkosti, co byste uvítal od karlovarských fanoušků?

Poslední dva roky se to zaseklo, protože v Pardubicích se házely perníky, tam byla taková tradice (smích). Měl jsem tam jednu skupinku, která mi házela Kinder Bueno, protože to miluji. Věřím, že tady se to ale chytí, ale nevím, jak by ta Becherovka dopadla na ledě (smích).

Už víte nebo máte představu, jak bude vypadat vaše výstroj včetně masky pro letošní extraligový ročník?

Vím, minulý týden jsme to s Romanem Vítkem doladili. Myslím si, že si fanoušci mají na co těšit. I výstroj včetně betonů a rukavic bude krásná.

Jste dost aktivní na sociálních sítích, zejména potom na twitteru, baví vás to?

Baví mě to. Hlavně twitter, který je specifický. Najdete si okruh lidí, které chcete sledovat, ať už je to z politiky, sportu, žurnalistiky, zkrátka z každého odvětví a pak se můžete dozvědět spoustu informací. Baví mě občas něco připepřit, ale do velkých diskuzí se nedostávám. Rád něco popíchnu nebo napíšu svůj názor, ale neženu to do extrémů.

V pondělí začal prodej permanentních vstupenek, co byste vzkázal fanoušků?

Přijďte a kupte si permici (smích).