/ROZHOVOR/ Karlovarský obránce Matěj Stříteský ukázal týmového ducha, když šel pomstít svého kolegu Ikku Kangasniemiho a vrhl se do rvačky s Jakem Dotchinem. Na body sice nezvítězil, ale ve třetí třetině si spravil chuť a vrátil energetikům jednobrankové vedení, čímž se výrazně podílel na sedmé výhře Karlových Varů v přípravě.

Matěj Stříteský, obránce HC Energie Karlovy Vary. | Foto: HC Energie Karlovy Vary

Matěji, máte za sebou přípravný duel s Kladnem, který byl hodně vyhrocený…

Myslím si, že to bylo úplně zbytečné. Přece jen je to příprava do ligy máme zhruba čtrnáct dní. Nechat si zranit dva klíčové hráče v útoku je naprosto zbytečné.

Ve druhé třetině jste se ochotně šel zastat Iiky Kangasniemiho, do kterého bušil Jake Dotchin. Věděl jste, s kým jdete do rvačky?

Věděl jsem proti komu jdu a bylo mi to úplně jedno.

Zdá se, že rvačky vám nejsou cizí. Na konci sezony jste se porval v Olomouci, dnes v přípravě…

Probírali jsme tohle téma doma s manželkou, která mi řekla, že pokud k něčemu takovému dojde, mám se ho jít zastat. Přišlo to dřív, než jsme čekali (smích). Takhle by to zkrátka mělo být. Nebyla to vyrovnaná rvačka. Dotchin je minimálně o čtyři hlavy větší než Iika.

Druhá třetina přinesla spoustu vyloučení a natrénovali jste si hru v oslabení. Nicméně přesto jste inkasovali jen vyrovnávací branku a díky výkonu Dominika Frodla jste stále byli ve hře…

Dominik nás držel celou dobu. Až ve třetí třetině jsme začali hrát hru, kterou bychom se chtěli prezentovat i v lize. Kromě nějakých lekhovážností jako jsou křižné nahrávky, nevyndané kotouče z pásma, tak Kladno nemělo nic. Jen po našich nepřesnostech se dostali do šance. První dvě třetiny jsme přistoupili na jejich hru a také to tak vypadalo. Trenéři nám už říkali, že nám situace vystříhají a ukážou nám je na videu. Měli jsme spíše sporadické šance, ale nebylo to nic, čím bychom si říkali o gól.

Na začátku třetí třetiny jste se postaral o gól na 2:1, kdy jste se z pozice obránce ocitl v předbrankovém prostoru. Jak jste se tam dostal a jak byste popsal svůj vstřelený gól?

Proběhla rotace v rohu s Kofíčkem, který mi puk nechal. Vyjel na mě bek a nahrál jsem zpět na Kofíčka. Když jsem viděl, že je vše zajištěné, tak jsem šel před bránu, jelikož tam nikdo nebyl. Myslím si, že Kladno udělalo chybu, když mě tam nechalo samotného. Kofí se neunáhli a už to bylo.

Scházela vám asistence k hattricku Gordieho Howea, mrzí vás, že se vám to nepodařilo?

Je to přeci jen pořád příprava a v lize by to bylo zajímavější. Spíš mě potěšilo, že jsme vyhráli. Zápas byl takový, jaký byl. Když jsme ho museli takto odehrát, tak jsem rád, že jsme ho dovedli do vítězného konce.

Sedmá výhra v řadě je vzhledem k blížící se sezoně povzbudivá pro sebevědomí…

Asi ano. Nicméně dvě třetiny v našem podání nevypadali tak, jak bychom se chtěli prezentovat v sezoně. Musíme spoustu věcí ještě učesat, vysvětlit si a říct si, jak ne. Kdybychom takový styl sehráli proti Pardubicím, tak inkasujeme deset gólů a jsme rádi, že je to jen deset. Nyní je to fajn, jsme rádi, že jsme vyhráli a nechceme prohrávat, ale k dokonalému výkonu to mělo hodně daleko.

Zítra, tedy ve čtvrtek, vás čeká poslední přípravný duel před hlavní sezonou. Jak byste pozval fanoušky?

Ať přijdou. Jsme rádi, když přijdou v hojném počtu. Jsou slyšet a jsou naším šestým hráčem, který nás žene dopředu. Je fajn, když fanoušci dají najevo svůj názor.