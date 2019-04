„Pocity jsou neskutečné, nevím, jak bych to ani nazval. Je to obrovská radost. Ale musím říct, že to, co jsme předvedli jak my na ledě, tak diváci, to bylo něco neuvěřitelného. Já osobně nic takového jsem tady nezažil a myslím, že ani nikdo jiný. Ale chtěl bych říct, že ještě není konec a musíme tohle ještě zopakovat. Musíme si jít za tím až do konce. Jsme tam, kde jsme chtěli být, a já musím poděkovat všem klukům i divákům, protože byli šestým hráčem a to, co předvedli, jak udělali atmosféru, to bylo neskutečné,“ říká plný emocí Petr Přindiš.

Mimo to však sokolovský bek přidal na ledě skvělý a obětavý výkon, stejně jako zbytek týmu. Přitom mohlo být vše jinak, utkání se nevyvíjelo pro Baník dobře a hned po čtyřiceti vteřinách museli Sokolovští dohánět ztrátu. „Věděli jsme, že jsme neměli začátky v sérii dobré. Chtěli jsme se na to soustředit, ale dostali jsme smolný gól. Všechna čest soupeři, ale myslím, že jsme celou sérii dokazovali, že přes nás nepřejdou. Začátek byl, jaký byl, ale my jsme potom nasadili tempo a řekl bych, že soupeř to sem dnes přijel spíše odbránit. Myslím, že bylo vidět, kdo to chtěl víc,“ říká oblíbenec sokolovských fanoušků.

Hrdinou finálové série se stal Lubomír Kovařík, který nastřílel třetinu gólů Baníku a poslední dva zápasy vstřelil i vítězné góly. Petr Přindiš měl pro něj jen slova chvály. „Tohohle maníka z Uherského Ostrohu znám už nějakou dobu a to, co předvedl minimálně dva poslední zápasy, to je něco neskutečného. Šlo vidět, že je to zkušenější hráč, který se nebojí to vzít na sebe. Je to play-off, je to o celém mančaftu, ale zároveň může jeden hráč udělat neskutečné množství práce, což Kovarda dneska udělal za pomoci nás všech. On sám by určitě řekl, že je to práce celého týmu, celého zimáku, ale klobouk dolů před ním a doufáme, že tuhle fazonu udrží co nejdéle,“ chválí svého spoluhráče baníkovský „Pes“ Přindiš.

V boji o postup do první ligy čekají na Baník Moravské Budějovice, soupeř, který v letošním play-off již vyřadil favority z Hodonína, Šumperku i z Havlíčkova Brodu. Sokolov má tomuto protivníkovi co vracet, neboť právě Moravské Budějovice ukončily Baníku sezonu v minulé sezoně. „Já na Moravské Budějovice vzpomínám tak nějak zvláštně. Cítil jsem, že máme lepší mančaft, ale vyřadily nás a my jim máme co vracet. Chceme jim to vrátit, půjdeme si pro to a věřím, že nás v této sérii žádné překážky nezastaví,“ hledí již k další sérii Petr Přindiš.

První zápas s Moravskými Budějovicemi je na programu v pátek od 18 hodin na sokolovském zimním stadionu.

Tomáš Bouda