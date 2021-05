Na led vyjeli minulý čtvrtek v rámci letní přípravy také hokejisté karlovarské Energie. „Jsme rádi za tu možnost být teď na ledě i za to, že teď máme led na obou halách celoročně,“ komentuje na úvod asistent Tomáš Mariška. „I z toho důvodu, že jsme měli na podzim nějakou pauzu, jsme rádi, že i během letní přípravy můžeme kombinovat přípravu na suchu a na ledě,“ dodává.

Ve středu budou energetici absolvovat mezi mantinely KV Arény dělený trénink na obránce a útočníky. „Budeme se věnovat individuálním činnostem, které nás trápily v sezoně, které potřebujeme trošičku zlepšit a na kterých potřebujeme pracovat,“ přibližuje Tomáš Mariška.

Pondělní trénink na ledě bude mít zase jinou formu. „Hráči budou mít nějakou možnost jak individuální přípravy, tak i spíše ofenzivních dovedností. Chceme jim dát na výběr, aby měli prostor se zlepšovat,“ předesílá karlovarský asistent náplň.

Celkově má zařazení ledu v „letní“ přípravě jasný cíl. „Jsme přesvědčeni, že to hráčům pomůže, že to uvítají, že to bude zase trošku rozbití toho tradičního stereotypu. A samozřejmě věříme, že nám to pomůže i do další sezony,“ doufá Tomáš Mariška.

Pro někoho bylo letní trénování na ledě úplnou novinkou. „Je to asi hodně netypické, nikdy jsem takhle ještě v květnu na ledě nebyl,“ říká obránce Lukáš Doudera, který přišel do Energie před několika dny z Vítkovic. „Myslím ale, že to má určitě svoje slibné stránky, a jsem rád, že můžu být na ledě,“ pochvaluje si 23letý bek. I když… „Bylo to těžké, ale zvládli jsme to dobře, na to, že to byl první trénink,“ přidává.

Pro útočníka Martina Kohouta, který kroutí ve Varech již devátou sezonu, to zase úplná novinka nebyla. „Párkrát už jsme takhle byli. Myslím, že to je super, je to takové zpestření letní přípravy, není to potom jenom na suchu, nebo takový ten dril, přece jenom je led daleko lepší. Takže to určitě kvituji,“ svěřuje se.

Návrat na led po pauze byl ale obvykle poněkud náročný. „Hrozný. Jedním slovem hrozný,“ směje se na závěr forvard Energie.