Kdo tedy na hokejisty z lázeňské metropole čeká?

Již tradičním derby odstartují energetici letošní zápasovou přípravu na novou sezonu, když se v úterý 2. srpna představí od 18.00 hodin na zimním stadionu HC Baník Sokolov.

Sokolov v loňské sezoně dosáhl na historické umístění, když v Chance lize skončil na skvělém třetím místě. Po velkém úspěchu budou černo-žlutí mířit vysoko i letos.

V sestavě Baníku nebudou chybět ani ještě nedávní energetici. Brankář Adam Horák, obránci Petr Vodička a Martin Weinhold či útočník Martin Osmík. Zajímavostí je, že do Karlových Varů budou mít někteří hráči vyřízené střídavé starty, za Energii tak budou moci nastoupit i Jaromír Kverka či Matěj Zadražil.

Hned dvakrát se v přípravě energetici utkají s tradičním rivalem z Litvínova. Severočeši i přes zajímavý kádr a stabilní zázemí prožili vloni další neúspěšnou sezonu, ve které skončili až na 13. místě extraligové tabulky.

Následoval opět tradiční řez kádrem, nicméně na lavičce Litvínova zůstal Vladimír Růžička, který si k sobě do role asistenta přivedl karlovarským fanouškům dobře známého Karla Mlejnka. První duel s Vervou bude na programu v úterý 9. srpna od 17.30 hodin na zimním stadionu Ivana Hlinky, druhý pak v úterý 6. září od 17.30 v KV Areně.

Dvě bitvy svedou karlovarští hokejisté i s Bílými Tygry z Liberce. Severočeši v loňské sezoně postoupili v předkole play-off přes Brno, ve čtvrtfinále už ale nestačili na pozdějšího finalistu, pražskou Spartu. Na lavičce Tygrů zůstal i nadále Patrik Augusta, který má k dispozici opět zajímavý kádr.

Nejvýraznějšími posilami jistě budou forvardi Michal Bulíř a také vítěz Stanley Cupu Michael Frolík. Liberec ale hlásí i významné ztráty. Bohatou kariéru totiž ukončil obránce Ladislav Šmíd, do Karlových Varů se po dvou letech vrátil Dávid Gríger.

První duel s Libercem čeká Energii ve čtvrtek 11. srpna od 18.00 hodin v Liberci, odvetné utkání pak ve čtvrtek 18. srpna od 17.30 hodin na zimním stadionu v Mariánských Lázních.

Poprvé od postupové sezony 2017/2018 se energetici utkají s prvoligovými Litoměřicemi. Vítěz základní části loňského ročníku Chance ligy na velkou jízdu z úvodní části soutěže nenavázal v play-off, kde vypadl už ve čtvrtfinále s Prostějovem.

Do nové sezony půjdou Severočeši oslabeni o snipera Martina Kadlece, produktivního Riku Sihvonena či talentovaného beka Karla Klikorku. Změna pak nastane na trenérské lavičce, Litoměřice totiž opustil kouč David Bruk, který od nové sezony povede právě karlovarskou Energii. S Litoměřicemi se utkají Karlovy Vary v úterý 16. srpna od 17.00 hodin v tréninkové hale u KV Areny.

Dalším soupeřem Karlovaráků bude v přípravě HC Škoda Plzeň, kam zamíří energetici v úterý 23. srpna, kde je čeká od 17.30 hodin západočeské derby.

Plzeňští po solidní základní části, kdy do poslední chvíle bojovali o přímý postup do play-off, nakonec rychle padli už v předkole play-off. I přes nepříznivý výsledek zůstali v rolích trenérů Miloš Říha mladší a Václav Baďouček.

Největší karlovarský rival chtěl do nového ročníku výrazně pozměnit kádr, do sestavy tak přivedl především hráče s většími výškovými i hmotnostními parametry, nicméně v Plzni uvítali například i kreativního obránce Petra Zámorského. Modro--bílí ale hlásí i výrazné ztráty. Tým opustil nejlepší bek loňské sezony Peter Čerešňák, stejně jako produktivní forvard Michal Bulíř. Do zámoří pak zřejmě zamíří letos draftovaný bek David Jiříček.

Dvakrát se v rámci přípravy utkají energetici i s Kladnem, přičemž druhý vzájemný duel hraný na začátku září bude zároveň generálkou před mistrovskou částí sezony.

Kladenští v loňském ročníku bojovali kromě soupeřů i s tím, že nemohli hrát doma. Jejich domovský stánek totiž prochází rekonstrukcí, Rytíři vedení Jaromírem Jágrem tak museli najít azyl v Chomutově. Možná i z výše uvedených důvodů nakonec museli zachraňovat extraligovou příslušnost až v ošemetné baráži, ve které ale přehráli Jihlavu 4:1 na zápasy.

Kádr Kladna pro novou sezonu je zatím zahalen velkým tajemstvím. Na oficiálním webu Středočechů totiž na soupisce figuruje pouhých pět jmen. Jisté je tak pokračování brankáře Landona Bowa či útočníka Ladislava Zikmunda. V kariéře by měl pokračovat i Jaromír Jágr, který jistě velice ocení i výpomoc Tomáše Plekance.

Kompletní kádr by ale Rytíři měli představit 4. srpna na velké tiskové konferenci. Už v uplynulých dnech se spekulovalo nad zajímavými jmény, která by mohla Kladno posílit – Ondřej Slováček a Oskars Cibulskis.

První duel odehrají energetici s Kladnem ve čtvrtek 25. srpna od 18.00 hodin na zimním stadionu Rakovníka, ve druhém se pak představí svým fanouškům v KV Areně, a to ve čtvrtek 28. září od 17.30 hodin.

Navíc hráči Energie po čtyřech letech vyrazí i za hranice České republiky. V roce 2018 absolvovali svěřenci tehdejšího kouče Martina Pešouta vícedenní turnaj ve slovinském Bledu, letos pojedou energetici o něco blíže, začátkem září je čeká dvoudenní klání v německém Norimberku.

Již s jistotou rozehrají turnaj v sobotním semifinále s rakouským Lincem (14.00), druhý nedělní zápas (finále /o 3. místo) pak sehrají s jedním z dvojice Norimberk – Vídeň.

Daniel Kubelka