Šestadvacet domácích duelů základní části vidělo celkem 100 285 fanoušků, což dalo průměr 3.857 diváků na utkání. Toto číslo se zařadilo na třetí místo extraligové návštěvnosti karlovarského klubu za dvojicí sezon 1997/98 a 2009/10.

A stejný zájem se dá očekávat i letos, kdy o sezonu ostřílenější celek bude znovu útočit na play-off.

V pondělí byl zahájen prodej permanentních vstupenek. Jejich majitelé z loňské sezony mají předkupní právo na své místo do 31. července 2019. V první fázi, do 28. června, bude prodej probíhat v pokladně KV Arény č. 2, ve všední dny od 15 do 18 hodin. Ve druhé fázi, od 22. července do 31. července, potom v sekretariátu klubu, ve všední dny od 14 do 17 hodin.

Nejvyšší oficiální návštěva v celé klubové historii se potom váže k roku 1953, kdy derby s Chomutovem na zimním stadionu u Tržnice sledovalo 11 tisíc diváků. (hce)