Hokejisté Ridery si vzali vedení zpět ve 27. minutě, to se dokázal z obranné třetiny prokličkovat Peter Krieger až před brankáře Energie Štěpána Lukeše, který nedokázal kotouč zachytit. Vedení však hostům nevydrželo dlouho. Energie totiž využila ve 28. minutě další přesilovou hru, kterou ukončil po dvaceti sekundách parádní dělovkou Petr Koblasa. Potřetí šly Vítkovice v KV Areně do vedení po přesilové hře ve 35. minutě, po přesné ráně Dominika Lakatoše. O dvě minuty později již Ridera vedla o dvě branky, když se do střeleckých statistik zapsal Petr Gewiese.

Než však hosté stačili pořádně vstřebat dvougólový trhák snížil na rozdíl jedné branky karlovarský mladíček Vít Jiskra. To však nebylo ze strany energetiků ve druhé třetině vše. Minutu před koncem druhé periody bylo opět srovnáno, když gólovou ruku k dílu přiložil kapitán Varů Tomáš Vondráček. Ve třetí dvacetiminutovce padla jediná branka, o tu se zasloužil úspěšnou střelou z mezikruží v 56. minutě vítkovický Dominik Lakatoš, který tak udělal gólovou tečku za utkáním

Energie se představí svým fanouškům i o víkendu, přesněji v neděli 16. října, kdy se postaví v KV Areně od 17.20 hodin Českým Budějovicím.

HC Energie Karlovy Vary – HC Vítkovice Ridera 4:5 (1:1, 3:3, 0:1). Branky a nahrávky: 19. Koblasa (Rachůnek, Bernad), 29. Koblasa (Pulpán, Kohout), 38. Jiskra (Kružík), 39. Vondráček (Hladonik, Mikyska) – 8. Krieger, 28. Krieger (Mueller, Raskob), 35. Lakatoš (Mikuš, Mueller), 37. Gewiese (Chlán, Fridrich), 56. Lakatoš (Dej, Koch). Rozhodčí: Pražák, Sýkora – Ondráček, Gerát. Vyloučení: 2:8. Využití: 2:1. Karlovy Vary: Lukeš – Bartejs, Plutnar, Bernad, Dlapa, Pulpán, Rohan, Mikyska – Rachůnek, Gríger, Kohout – Koblasa, Černoch, O. Beránek – Redlich, Hladonik, Vondráček – Jiskra, J. Baláž, Kružík. Trenér: David Bruk. Vítkovice: Stezka – Mikuš, J. Stehlík, Koch, Raskob, Gewiese, L. Kovář, Prčík – Bukarts, Krieger, Mueller – Dej, Marosz, Lakatoš – Šlahař, Lindberg, Kalus – Fridrich, Chlán, Lednický. Trenér: Miloš Holaň.