V první třetině i přes šance na obou stranách ukazatel skóre dlouho odolával. Tedy až do 15. minuty, kdy měli Jihočeši výhodu trestného střílení, kterého se úspěšně zhostil Josef Koláček a poslal hosty do vedení. Energie měla následně k dispozici několik početních výhod, ale využila prakticky až tu poslední. Minutu a půl před koncem třetiny napálil puk na českobudějovickou klec Lukáš Pulpán, ale kotouč se odrazil od Hrachovinových betonů a doputoval k Petru Koblasovi, který nezaváhal.

Ve druhé třetině se fanoušci dočkali dvou branek. Nejprve se prosadil ve 22. minutě karlovarský Jiří Černoch, ale o čtyři minuty později sebral domácím vedení vyrovnávací trefou exkarlovarský Lukáš Pech.

Do třetí třetiny vstoupili energetici nejlépe jak mohli. Ve 42. minutě je poslal do vedení třetiny Jan Hladoník a čtyři minuty na to překonal Dominika Hrachovinu mladíček Vít Jiskra. České Budějovice ke snížení skóre využili tlaku v power-play, ale poslední minuty si Energie pohlídala a slavila první domácí výhru.

HC Energie Karlovy Vary – Motor České Budějovice 4:3 (1:1, 1:1, 2:1). Branky a nahrávky: 19. Koblasa (Pulpán, Havlín), 22. Černoch (O. Beránek, Koblasa), 42. Hladonik (Gríger, Rachůnek), 46. Jiskra (Redlich) – 16. Koláček (TS), 26. Pech, 59. Hanzl (Gulaš). Rozhodčí: Sýkora, Šindel – Ondráček, Svoboda. Vyloučení: 4:7. Využití: 2:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 2479. Karlovy Vary: Habal – Bartejs, Plutnar, Bernad, Dlapa, Havlín, Pulpán, Rohan – Rachůnek, Gríger, Hladonik – Koblasa, Černoch, O. Beránek – Redlich, Jiskra, Vondráček – Kohout, J. Baláž, Kružík. Trenér: David Bruk. České Budějovice: Hrachovina – Štencel , Vráblík, Bindulis, Hovorka, Šenkeřík, L. Doudera, Kachyňa – Dzierkals, Hanzl, Tomeček – Valský, Pech, Gulaš – Koláček, Vopelka, Doležal – Strnad, M. Toman, Karabáček. Trenér: David Čermák.