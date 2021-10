První letošní derby je tady. Karlovarská Energie před zraky fanoušků v KV Aréně přivítá mezi svými mantinely Škodu Plzeň.

Co nám říká pohled do tabulky? Škodovka je po třinácti odehraných kolech na šesté pozici se ziskem 22 bodů. Energetikům potom patří jedenácté místo se 14 body.

A aktuální forma? Tu má Plzeň jako hrom, v posledních pěti zápasech byli škodováci stoprocentní. Navíc s impozantním skóre 24:7! To karlovarská družina na tom je o poznání hůře, po dobrém rozjezdu se energetici snaží najít ty správné koleje. Z pěti posledních kol brali svěřenci Martina Pešouta pouze bod. Nutno ale podotknout, že hráli hned čtyřikrát venku a také s celky z prvních příček extraligy. „My jsme teď trochu v opačné situaci a musíme se z ní dostat týmovým, pracovitým výkonem. Na tom teď pracujeme a doufám, že ta práce vyústí právě v zápase s Plzní,“ přeje si karlovarský asistent Tomáš Mariška.

Co nám tedy ukáže dnešní duel, který začíná v lázeňském městě v 17.30 hodin? „Čeká nás derby, na to se určitě těšíme. Doufám, že přijde velké množství fanoušků a bude výborná atmosféra,“ předjímá asistent na střídačce Energie.

Na herní styl Škody Plzeň se karlovarský tým pečlivě připravuje. Rozhodující ale podle Tomáše Marišky bude znovu to, jak se dokážou srovnat energetici především sami se sebou. „Plzeň má výbornou fazónu, zvedla se po trochu pomalejším začátku a má výborné výsledky. My se teď ale musíme ohlížet především na své výsledky a svou hru než na to, kdo proti nám stojí,“ upozorňuje před prvním west derby nové sezony karlovarský asistent Tomáš Mariška.