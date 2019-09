První západočeské derby sezony se hrálo v pátek v Karlových Varech. Vítězně z něj vyšli před téměř 5 642 diváky hokejisté Škody Plzeň.

Tipsport extraliga: HC Energie Karlovy Vary - HC Škoda Plzeň | Foto: Deník / Redakce

Hosté šli do vedení v 6. minutě po nenápadné akci a střele Heřmana. „Plzeň měla jednoznačně lepší vstup do utkání než my, lepší pohyb a z toho vytěžili pro nás možná trochu smolnou první branku, Plzeň si ji ale za svou aktivitu zasloužila,“ přiznal karlovarský asistent Tomáš Mariška.