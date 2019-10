„Cheza“ je v extralize zatím na nelichotivé předposlední pozici. „Asi všichni očekávali, že budou ve vyšších patrech, než momentálně jsou. Jejich kádr má ale pořád hodně vysokou kvalitu a my se na ten zápas budeme muset připravit stejně jako na utkání proti týmům z vrchních pater extraligy, která jsme teď absolvovali,“ upozorňuje karlovarský asistent Tomáš Mariška.

Energetici půjdou do zápasu povzbuzeni bodovým ziskem na ledě Třince. „Doufáme, že nám to pomůže. Hráli jsme velmi dobře, velmi dobře týmově, velmi obětavě, drželi jsme náš koncept hry. To bude cesta, jak uspět i s Litvínovem i s dalšími soupeři,“ má jasno asistent Martina Pešouta.

Od Litvínova se dá očekávat jeho tradiční styl. „Je maximálně silný a nebezpečný v ofenzivě. Mají velmi kvalitní, zkušené hráče, kteří dokážou situace připravit a dokáží je také nekompromisně zakončit,“ říká na adresu Severočechů Tomáš Mariška.

Karlovarská družina se tak bude muset mít na pozoru při rychlých protiútocích soupeře, jeho přesilových hrách a obecně při pobytu Litvínovských v obranném pásmu Energie.

Cíl pro podkrušnohorské derby je však zřejmý. „Zvedla se nám naše hra, od toho se budeme chtít odrazit. Věřím, že před dobrou diváckou kulisou předvedeme to nejlepší a dokážeme na body dosáhnout,“ přeje si karlovarský asistent.

Sestava by měla být totožná s tou z Třince. Rozhodnutí, kdo dostane příležitost v kleci Karlových Varů, padne dnes dopoledne na předzápasovém rozbruslení.