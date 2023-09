Hokejisté karlovarské Energie připsali na své konto v Tipsport extralize první prohru. Na ledě Olomouce energetici v závěrečné třetině sice sahali po výhře, když vedli v 54. minutě 3:2, ale domácí dokázali během závěru duelu vstřelit dvě branky, když tu rozhodující obstaral v 58. minutě Knotek, který Olomouci vystřelil výhru 4:3.

Hokejisté Olomouce porazili karlovarskou Energii 4:3. | Foto: Deník/Jan Pořízek

Úvodní třetina nepřinesla branky, ač šance byly na obou stranách. Nakonec se energetikům podařilo na začátku prostřední části podařilo otevřít skóre zápasu. Dávid Gríger zůstal nehlídaný před Konrádovo klecí a na druhý pokus se mu podařilo poslat Energii do těsného vedení. Ve 31. minutě Frodl vyrazil střelu Klimka, ale na pohotovou dorážku Jakuba Navrátila už nestačilo a bylo vyrovnáno.

Utkání okořenila rvačka, ve které byl hlavním aktérem nejprve Dominik Frodl s Knotkem. Svého brankáře jel potrestat Stříteský a následně si šel oddechnout na trestnou lavici. Jakub Navrátil ke konci druhé třetiny stačil poslat Olomouc do vedení, když se gólman Energie nestačil vrátit do svého brankoviště.

Karlovarští se pokoušeli srovnat vzniklé manko, ale nedařilo se jim přes velkou snahu překonat olomouckého brankáře. V polovině třetí třetiny měli energetici k dispozici dvojitou přesilovou hru, kterou dělovkou od modré čáry posledních pět vteřin před jejím koncem využil Michal Plutnar. Karlovy Vary zůstaly při chuti i během další přesilové hry a Tomáš Rachůnek z pravého kruhu navýšil vedení energetiků. Jenže gólová kanonáda třetí třetiny pokračovala tentokrát na druhé straně. Dalibor Řezníček nataženou holí dopravil puk do odkryté sítě Energie. Olomouci se v závěrečné přesilové hře podařilo dostat do vedení, které si kohouti udrželi až do konce zápasu.

HC Olomouc - HC Energie Karlovy Vary 4:3 (0:0, 2:1, 2:2). Branky a nahrávky: 31. Navrátil (Klimek, Švrček), 39. Navrátil (Macuh, Kučera, 56. Řezníček (Kunc, Navrátil), 58. Knotek (Orsava, P. Musil) - 22. Gríger (Mikyska, Rachůnek), 53. Plutnar (Kružík, Hladonik), 54. Rachůnek (Stříteský). Vyloučení: 5:7. Využití: 1:2. Diváci: 4229. Rozhodčí: Jeřábek, Úlehla – Rampír, Bohuněk. HC Olomouc: Konrád – Černý, Ondrušek, Rutar, Sirota, Škůrek, Švrček, Řezníček – P. Musil, Nahodil, Klimek – Orsava, Kusko, Chmielewski – Bambula, Knotek, Navrátil – Kucsera, Macuh, Kunc. Trenér: Jan Tomajko. HC Energie Karlovy Vary: Frodl – Plutnar, Havlín, Dlapa, Pulpán, Mikyska, Stříteský, Krajčík – Hladonik, Černoch, O. Beránek – Rachůnek, Gríger, Kangasniemi – Redlich, Jiskra, Kružík – Koffer, Kofroň, O. Procházka. Trenér: David Bruk.