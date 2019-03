V prvním utkání bernovští Berani potvrdili roli favorita a porazili Falcons 7:4.

Druhé semifinále mezi chebskými Hellfish a HC Punkers pak bylo dramatické až do posledních chvil.

Nakonec se ale radovali Chodovští, kteří museli v zápase dohánět ztrátu. „Domácí na nás vlétli a prohrávali jsme 1:3. Dokázali jsme vyrovnat, ale Hellfish znovu utekli na 3:5. Zápas jsme ale ještě zvládli otočit,“ popisuje vývoj utkání Martin Hromi z chodovských Punkers.

O výsledku tak rozhodla třetí třetina, kdy „pankáči“ góly Pátka, Kysely a Soukupa překlopili skóre na svou stranu. „Myslím, že jsme v závěru předčili soupeře fyzickými silami. Oba týmy hrály v deseti, ale my dřeli, dali do toho srdíčko a domácí tým se silami nevydržel. Kapitán domácích po utkání tvrdil, že jsme byli celý zápas lepší. To si nemyslím, ale v závěru jsme lepším celkem skutečně byli a dokázali utkání dotáhnout do vítězného konce,“ říká opora chodovského týmu.

Do odvety tak půjdou Punkers s vítězstvím a také s odhodláním. „Očekávám podobné utkání jako první. Nevím, v jakém složení soupeř dorazí, na tom bude také záležet. Ale budeme doma a myslím si, že je dokážeme porazit i podruhé. To je ale samozřejmě můj názor,“ hledí směrem k odvetě Martin Hromi.

Hellfish Cheb HC Punkers Chodov 5:6 (2:0, 1:3, 2:3). Branky: Vokoun 4, Dus Kysela 2, Pátek 2, Soukup 2. (bou)