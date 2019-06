Adame, vítejte v Karlových Varech. Jak se přesun sem zrodil?

Volal mi Martin Pešout, že by o mě měl zájem. Tak jsme si sedli, dali schůzku, řekli, co a jak, a já poté byl víceméně rozhodnutý pro Vary.

Bylo vaší prioritou zůstat v extralize?

Určitě pro mě byla extraliga priorita a byl jsem rád, že mi Martin zavolal a domluvili jsem se.

Právě trenér Pešout nastínil, že byste mohl Karlovým Varům pomoci v přesilových hrách…

Přesně tak, jak říkáte. S Martinem Pešoutem jsme se o tom bavili, co by mohlo, nemohlo… Myslím si, že přesilové hry jsou moje parketa, že bych v nich klukům a hlavně týmu mohl pomoct.

Jaká byla z vašeho pohledu uplynulá sezona?

Já jsem začínal v Třebíči, v první lize, odkud jsem se v lednu dostal do Chomutova. V Chomutově to dopadlo tak, jak to dopadlo, a je to škoda. Ale jedeme dál, teď jsem ve Varech, kde mě čeká nová výzva, a já doufám, že půjdeme do předkola, které tady je podle mě takovým cílem.

Týmové cíle jsou tedy stanoveny. Co ty osobní?

Individuální cíle asi nemám, prostě teď bude důležité, aby ten tým byl pospolu a abychom udělali předkolo.

Jak zatím probíhá letní příprava? Jste příznivcem tohoto období?

Myslím, že fanouškem není asi žádný hráč (smích). Je to ale strašně důležitá složka pro to, abychom měli v sezoně z čeho brát. Letní příprava prostě začala a jedeme!

Znal jste před svým příchodem někoho v kabině?

Znal jsem tu de facto pár kluků. Pluta jsem znal, Kohyho, Gorču… Pár kluků jsem znal, ale je to pro mě víceméně nové.

Jaké byly první dojmy z nového prostředí?

Prostředí tu je na velice vysoké úrovni. Je tu nová hala a krásné zázemí, takže po této stránce není na co si stěžovat.

Jaké číslo na dresu jste si zvolil? Má nějaký hlubší význam?

Číslo na dresu bych měl mít 66. Poslední dva roky jsem s ním nastupoval a přineslo mi to docela štěstí, takže s tím číslem chci pokračovat dál.

Vzor v Mario Lemieuxovi tedy nemáte?

Ne, to v tom vůbec není (smích). (hod)