Ve středu zamíří Energie do Chomutova

Hokejisté karlovarské Energie naskočí zpět do hokejového kolotoče Tipsport extraligy. Po reprezentační pauze se představí již ve středu, tedy 17. listopadu, v dohrávce 21. kola na stadionu v Chomutově, kde energetici poměří své síly od 17.10 hodin za dohledu televizních kamer ČTsport s Kladnem. Doma se pak karlovarští hokejisté představí v pátek 19. listopadu, kdy přivítají v KV Areně od 17.30 hodin Pardubice, o dva dny později, v neděli 21. listopadu, se střetnou opět doma od 15.30 hodin s Třincem. Vstupenky na tato utkání i další domácí představení HC Energie jsou již v prodeji na www.ticketportal.cz.

Českému výběru se ale celkově na Karjala Cupu nedařilo, když prohrál všechna tři utkání, což pochopitelně mrzelo i zástupce Energie.

„Zhodnotil bych to negativně, protože jsme prohráli všechny tři zápasy, byť si myslím, že třeba v zápase s Finskem jsme byli lepším týmem. Na to se ale hokej nehraje, hraje se na góly a těch jsme bohužel vždy dali méně,“ zklamaně se ohlédl za neúspěšným vystoupením české reprezentace ve Finsku Flek.

Pro rodáka z Mariánských Lázní to ale byly další cenné zkušenosti, oblékat dres se lvem na hrudi je sen každého českého hráče.

„Pro mě je to vždy obrovská čest, jet na jakýkoliv zápas. Nároďák je pro mě to úplně nejvíc. Jsem vždycky hrozně šťastný, když tu důvěru od trenérů dostanu, a snažím se jim to vždy vrátit, jak můžu. Bohužel úplně se to nepovedlo podle představ úplně celému týmu, takže zklamání,“ poukazuje osmadvacetiletý forvard.

„I tak jsem si to svým způsobem užil, je to čest, být na každé akci nároďáku,“ zdůrazňuje karlovarská kometa.

Po dobu celého turnaje navíc nastupoval s áčkem na dresu, což je pro lídra Energie další pocta. Cítil kvůli tomu větší tlak na svou osobu?

„Neřekl bych, že větší tlak. Jsem za to ale rád, že patřím mezi ty starší, v tomto výběru jsem byl třetí nejstarší po kapitánovi Míšovi Řepíkovi a asistentovi Kubovi Jeřábkovi. Takže jsem tu roli dostal já,“ prozrazuje Flek.

Každopádně to nebylo poprvé, kdy reprezentační trenéři prokázali důvěru v Jakuba Fleka tímto způsobem. „Dostal jsem tu roli i na mistrovství, kdy jsem také byl asistent, a nějaké přípravné zápasy jsem dostal i céčko. Jsem za to rád, že mi trenéři v tomto také dávají důvěru, a já se vždycky snažím kluky nějak namotivovat, nebo zařvat na střídačce, trochu to povzbudit, vyburcovat. Že by to byl větší tlak, to určitě ne. Od toho se to nemůže odvíjet, jestli máš céčko, áčko, nebo nic,“ dodává závěrem karlovarská devítka. (sei, hod, mah)