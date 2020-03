„Zaplatil jsem si vstup na předkolo dobitím permanentky u pokladny a rád to přenechám klubu mého srdce. Jsem hrdý na letošní sezónu a děkuji za ni do kabiny,“ vzkázal klubu Míra Fous.

A není zdaleka jediný. „Nic zpátky nechceme!, patří to Energii,“ okomentoval situaci Martin Halberštát. „Ani na vteřinu jsem nezapochyboval, že bych chtěl peníze za dobití dvou permanentek zpět. Letos parádní sezona, chlapi, byla radost na vás koukat. Samozřejmě že po těch dlouhých devíti letech čekání to zamrzí. Věřím, že byste bojovali naplno a srdcem,“ přidal další dlouholetý fanoušek Pavel. „Dobíjela jsem permanentky online, ráda se připojuji a vstupné nechť si ponechá klub,“ uvedla Kateřina Fialková. NA facebookové stránce klubu se to podobnými vzkazy jen hemžilo.

Zatím desítky lidí. Kam se ale konečné číslo dostane, není zdaleka jisté. Rozpoutala se totiž řetězová reakce. Nejenže se přidávají stále další, ale s vylepšením ještě přispěchali fanoušci, kteří lístky koupené neměli, a také chtějí přispět.

Akce se rozjela do té míry, že na ni musel klub zareagovat. „Fanoušci, kteří neuplatní reklamaci za zakoupené vstupenky na výše zmíněné utkání, přispějí na činnost klubu, kdy tyto peníze budou použity na náhradu vzniklých ztrát. Prostředky za zakoupené vstupenky klub dostane, ať už byly vstupenky zakoupeny jakýmkoliv způsobem,“ musel klub vysvětlit v oficiálním prohlášení.

Vedení extraligové HC Energie Karlovy Vary potom poslalo svým příznivcům slova velkých díků. „Děkujeme těm, kteří by se k tomuto vstřícnému gestu chtěli rovněž přidat. Ceníme si Vaší podpory!“