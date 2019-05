Nicku, vítejte v Karlových Varech! Proč jste se rozhodl právě pro Energii?

Rozhodoval hlavně zájem trenéra a jeden z důvodů byl, že to mám blízko domů. Hlavně jsem chtěl naskočit zpátky do extraligy a myslím si, že Karlovy Vary byly nejlepší volba.

V loňské sezoně jste hrál EBEL za Znojmo, jak byste se ohlédl za tím ročníkem?

První půlka sezony byla ode mě špatná, měl jsem špatně nastavenou hlavu. Pak se to otočilo a musím říct, že se začalo dařit jak mně, tak celému týmu. Myslím, že nakonec ta sezona dopadla dobře, dostali jsme se do play-off a rozhodně jsme neudělali ostudu, což bylo důležité.

Zahrál jste si krom již zmíněné EBEL také českou extraligu, jaký je mezi soutěžemi rozdíl?

V extralize jsem toho tak moc nenahrál. Myslím, že je to dost podobné s tím, že EBEL je taková otevřená liga, kde se téměř vůbec nebrání, po té taktické stránce je to horší oproti extralize, která je více do toho systému, taktiky. V každém zápase EBEL padlo minimálně pět gólů, tam se nestávalo, že by se hrálo na 1:0 a podobně.

Už jste nakousl, že v extralize jste moc šancí nedostal. Bude třeba i to motivací v Energii?

Určitě. Chtěl bych toho odehrát co nejvíce. Kdo mě zná, tak ví, že na ledě nechám maximum ze sebe. Doufám, že tady budu platným hráčem a dojdeme tady ve Varech k nějakému úspěchu.

Znal jste před svým příchodem někoho z kabiny?

Znal jsem tady tak 80 % týmu, s kluky jsem hrál v Kadani, a navíc si spoustu z nich pamatuji ještě z juniorky, kde jsme hráli proti sobě. Je fajn, že tu většinu lidí znám.

Máte pro tuto sezonu nějaký individuální cíl?

Určitě si upevnit nějakou pozici v týmu. Jak říkám, předtím jsem toho v extralize nějak moc nenahrál, takže to by byl nějaký cíl. A pak zůstává cíl, který jsem měl i ve Znojmě – dostat se minimálně do té desítky a zabojovat o play-off.