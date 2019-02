Sokolov – Nadprůměr na ledě i v hledišti. Hořká tečka pro domácí. To byl sobotní souboj mezi Baníkem Sokolov a Vrchlabím.

Duel mezi nejlepšími celky skupiny Sever a Střed přinesl jediný gól, ten padl 74 vteřin před závěrečnou sirénou při přesilové hře hostí. Sokolovští hokejisté tak prohráli i druhé měření sil s Vrchlabím 0:1. „Na našem kontě je nula v obou utkáních. Obě utkání rozhodl jeden gól v přesilové hře. Obě utkání však byla ozdobou základní části druhé ligy,“ poukázal trenér Baníku Karel Mlejnek.

V sobotním duelu byli domácí několikrát přece jen blíže vstřelení gólu. Horníci nastřelili dvakrát tyčku vrchlabské svatyně. „Do utkání jsme vstoupili velmi dobře, měli jsme hned tutovou šanci a stejně tak to bylo i na začátku druhé třetiny, kdy jsme měli další vyloženou příležitost. Takže vstupy do třetin jsme měli velmi dobré,“ popisuje sokolovský trenér.

Nakonec rozhodly parádní hokejovou bitvu malé detaily. „My jsme bohužel udělali dvě technické chyby, ať už vyhození kotouče nebo hraní v šesti. Bohužel jsme za to byli potrestaní. Myslím, že by utkání slušela remíza a prodloužení. Bohužel jsme inkasovali gól v závěru. Následná snaha při power-play již branku nepřinesla,“ konstatoval Karel Mlejnek.

Sokolovský lodivod vysekl poděkování příznivcům obou celků v ochozech. „Za dnešní zápas chci extrémně pochválit obecenstvo, oba tábory fanoušků. Myslím, že udělali výbornou atmosféru a naši fanoušci si připravili nádherné choreo. Byla cítit obrovská podpora jak našim legendám, tak nám a fanoušci zaslouží velké poděkování,“ vzkázal Mlejnek. Zároveň však upozornil na skutečnost, která dělala v některých fázích zápasu hráčům problémy. „Myslím však, co je potřeba na našem stadionu zlepšit, tak je kvalita ledu. Především v závěru třetin. A není to jen o dvou třech minutách. Led prostě neodpovídá kvalitě, jakou by požadovali oba soupeři.“

Utkání se odehrálo s přívlastkem „Pocta legendám“, kdy se zavzpomínalo na historický postup Sokolova do I. národní hokejové ligy v sezoně 1978/79.

HC Baník Sokolov – HC Stadion Vrchlabí 0:1 (0:0, 0:0, 0:1). Branky: 59. Bláha (Bednář, Vágner). Rozhodčí: Hlinka – Goltsch, Janíček. Diváci: 1095.

Sokolov: Závorka – Vodička, Pajk, Tomeček, Kadeřávek, Rulík, Michálek, Přindiš, Šik– Kovařík, Kuběna, Vracovský, Čejka, Čurda, Stříbrný, Trapl, D. Hruška, Bečvář, Vrána, zadražil, Rohan. Trenér: Karel Mlejnek.

Vrchlabí: Soukup – Vágner, Havránek, Vašíček, Bendík, Moník, JIrků– Matějček, T. Půlpán, Hozák, A. Půlpán, Berger, Urban, Bednář, Mrňa, Kastner, Chalupa, Pilař, Bláha, Hlinka. Trenér: Václav Baďouček.