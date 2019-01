Karlovy Vary - Brankář Dušan Salfický

HC Energie Karlovy Vary - HC Vítkovice Steel 3:1 | Foto: Deník/ Jan Čech

Dušan Salfický vychytal další vítězství Energie. Tentokrát si poradil se střelci Vítkovic a po utkání se mohl radovat z vítězství 3:1. Dobrá zpráva pro fanoušky je ještě jedna. Gólman Dušan Salfický zůstává ve službách Energie až do konce ledna.

Dušane, jak jste spokojený s výkonem z utkání proti Vítkovicím?

Jsem spokojen. Pár puků mě trefilo, měl jsem tam asi tři důležité zákroky za stavu 1:1, takže si myslím, že jsem nezklamal důvěru trenérů a mužstva.

Jak byste popsal jedinou obdrženou branku? Nechci se k ní příliš vracet, když se vyhrálo.

Ne, to je v pořádku. Dostali jsme branku v oslabení, centr soupeře vytáhl puk mezi kruhy a Petr Gřegořek po něm vyjel. Jsme tak spolu domluveni a po obráncích to tak chci. Bohužel střela z mezikruží prošla Petrovi pod bruslemi, mě jenom trefila, protože jsem ji neviděl a vypadlo to přímo na hokejku hráče, který stál u tyče, a ten zakončoval do prázdné branky. Nechci říct, že to byla nějaká shoda náhod, ale po obráncích to takhle chci, aby chodili po hráči s pukem v mezikruží, protože ten je nejnebezpečnější, a nechali mi toho u tyče. Bohužel jsem mu to vyrazil přímo pod nohy. Možná kdybych střelu lépe viděl, tak bych ji vyrazil alespoň do rohu, ale takhle mě to jen trefilo.

Získání tří bodů je pěkným vánočním dárkem, že?

To je jasné! Vím, že každý sleduje Boleslav, ať nejsme poslední, ale já spíš stále pozoruji desítku. Je před námi ještě množství zápasů a věřím, že půjdeme výš. Uvidíme, co přinese čtvrteční kolo a kolik budeme ztrácet na předkolo play-off.

Vladimír Koča