Rozum si zase pro jednou vybral svou lepší chvilku, a tak do zaměstnání zamíří i hokejisté. Profesionální kluby mohou „pracovat“ od středy nejen společně, ale i pod střechou. „Schovávačky“ v Německu nebo někde za zavřenými dveřmi jsou tak u konce. Navíc se v sobotu rozjede také nejvyšší soutěž v zemi, Tipsport extraliga.

„Těším se neskutečně, konečně můžeme zase hrát. Hokej je náš život, životní styl, práce, zábava. Měl bych dalších 'x' výrazů, co všechno pro nás hokej znamená, a bez něj to prostě bylo špatný,“ přiznává karlovarský útočník Jakub Flek.

Jako v jiných oblastech života v České republice přinesla vládní nařízení i hokejistům řadu podivných a někdy poměrně dost nelogických omezení. Jaká vlastně byla pauza?

„Byla to trošku taková druhá letní příprava, ale myslím si, že každý z nás byl rád, že se alespoň něco dělá a nesedí jen doma na zadku. Alespoň já jsem to tak měl. I když ty cesty do Německa za ledem byly docela divočina. Hlavně mi to přišlo fakt postavené na hlavu, když jsme byli jako tým pohromadě, ale nemohli jsme trénovat doma a museli jsme za hranice,“ popisuje pravé křídlo první útočné formace Energie.

Karlovarská družina využívala ledy v Sasku, ve 110 kilometrů vzdáleném Altenbergu a 60 kilometrů vzdáleném Schönheide. Půldenní výlety k tréninkům v úterý skončily, od středy se trénuje doma, v KV Aréně. „Říkal jsem, že to budou teď takové lázně, trénovat doma a nejezdit přes sto kilometrů do Německa na otočku,“ může se již usmívat Jakub Flek.

V sobotu se energetici představí také v ostrém utkání, na ledě nováčka extraligy, týmu Madeta Motor České Budějovice. „Zápas bude náročný, byla to dlouhá doba bez utkání, ale věřím, že ho zvládneme,“ je přesvědčen forvard Energie.

Ten je znovu připraven vedle Davida Kašeho a Jakuba Lauka předvést to nejlepší a dotáhnout Karlovarské k dalším bodům. „Já se cítím dobře. Myslím si, že kvalita bude i po vynucené přestávce pořád stejná. Měla by být, od toho jsme profesionálové,“ říká rozhodně.

Nejvyšší česká soutěž se sice rozjede, nicméně zatím bude pokračovat stále bez diváků. „Hrát bez lidí je hrozné, ale alespoň že se bude hrát. Sedět doma a chodit jen do posilky už nechci,“ směje se na závěr Jakub Flek.