Říká se, že dvakrát do jedné řeky nevstoupíš. To však nyní tak úplně neplatí pro dorost Energie, který zhruba po roce ve vyřazovacích bojích opět narazí na tým BK Mladá Boleslav. První dva semifinálové zápasy se odehrají 28. a 29. března v KV Areně. Úvodní buly padne vždy v 17.00 hodin.

HC Energie Karlovy Vary. | Foto: Ronald Hansel

Tentokrát se oba soupeři střetnou sice až v semifinále, ale o to napínavější vzájemný souboj bude. Mladí energetici jsou bojovníci a mají svému soupeři co oplácet. Každopádně však uvítají podporu fanoušků.

Parádní jízda, kterou dorost Energie odstartoval už v přípravě, dovedla svěřence Tomáše Andryse až do semifinále. Cesta to nebyla úplně lehká a nechyběla na ní menší či větší klopýtnutí. Ale i ta jsou pro hokejový vývoj důležitá. Naposledy se o tom energetici přesvědčili ve čtvrtfinálové sérii s týmem Vítkovic. Dorost si díky prvnímu místu v nadstavbě vybojoval výhodu domácího prostředí pro první dva čtvrtfinálové zápasy. Celou sérii pak ovládl 3:1 na zápasy.

A jak to vypadalo v kabině, když bylo jasné o tom, že soupeřem pro semifinále bude Mladá Boleslav? „Víme, co od nich čekat. V nadstavbě to byl hodně těžký soupeř. Myslím si, že na výběr moc nebylo, jestli Boleslav nebo Plzeň. Oba jsou to těžcí soupeři a v play-off je každý tým dobrý. Budou to těžké zápasy, což víme už z minulého roku,“ říká Matěj Pelikán, kapitán týmu. Podobně to vidí i Tomáš Andrys, trenér dorostu. „Prostě se to tak sešlo a samozřejmě se budeme snažit, aby to letos pro změnu vyšlo nám.

Každé play-off je dobré hned od začátku, protože se hraje hokej úplně o něčem jiném a ze hry se stává válka. A každý, kdo má srdce bojovníka, chce jít do války i za cenu, že ví že každá bitva nemusí být vyhraná. Takže ve zkratce, a myslím, že můžu mluvit i za kluky. Těšíme se a budeme bojovat až do konce dokud budeme moct,“ říká trenér Tomáš Andrys.

