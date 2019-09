Nakonec však ani ta body karlovarské Energii nepřinesla. Obránce Petr Šenkeřík je přesto s herním výkonem svého mužstva spokojen a již vyhlíží sobotní derby s Plzní.

Petře, co jste si řekli o první přestávce v šatně? Narážím na ten vydařený úvod druhého dějství…

Nám první třetina absolutně nevyšla. Bohužel, i to se někdy stává. V kabině jsme si k tomu řekli své. Trenéři nás nabádali k většímu pohybu a napadání. Povedlo se nám srovnat. Škoda že jsme pak neotočili utkání na svou stranu. Nějaké šance tam byly. Věřím, že bychom pak vyhráli. Ale to je, bohužel, jenom kdyby a na to se nehraje.

Co rozhodlo o vítězství Olomouce?

Vstřelili třetí gól, to rozhodlo. Je to škoda. Odehráli jsme tu kvalitní utkání, za výkon se rozhodně nemusíme stydět. Věřím, že se zápas líbil i divákům.

Ve třetí třetině jste chvílemi nepouštěli soupeře z obranného pásma. Co chybělo ke vstřelení branky?

Bohužel jsme neměli štěstí. V minulých zápasech bylo na naší straně, teď se přiklonilo k soupeři. Je to hokej a to se prostě někdy stává. Nás to samozřejmě mrzí, minimálně bod jsme si stoprocentně zasloužili.

Dokonce jste chvíli byl označen za střelce dvou gólů…

Já jsem dvě branky nedal, to je v zápise o utkání chybně uvedené. První gól dal Stříťa (Matěj Stříteský), můj spoluhráč z obrany. Je hezké, že jsme se oba trefili. Ale obě ty branky bychom vyměnili za tři body.

Herně to bylo z vaší strany dobré, přesto jedete domů s prázdnou. Jak velké je to zklamání?

Jak už jsem říkal, zklamání jednoznačně cítíme, protože vnímáme, že jsme nebyli v nedělním zápase s Olomoucí horším mužstvem. Ale nesmíme mít hlavy dole, naopak. Za týden nás doma čeká derby s Plzní. Na to se musíme maximálně připravit, protože chceme vyhrát a potěšit zase naše skvělé fanoušky.