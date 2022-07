„Je to něco nepopsatelného. Splnil se mi další ze snů. Ale jede se dál,“ hlásil bezprostředně po podpisu kontraktu exkluzivně pro web HC Energie Karlovy Vary z Buffala Jiří Kulich.

Po letošní volbě talentů zamířil reprezentační forvard z Montrealu do Buffala, kde jej od středy čekal Development camp určený pro mladé naděje organizace Sabres. Během něj se osmnáctiletý útočník chtěl ukázat trenérům, a jak se zdá, povedlo se.

Že by to mohlo dopadnout, naznačovala už pochvalná slova Michaela Peci, bývalé hráčské legendy Sabres a nynějšího asistenta trenéra na farmě Buffala v Rochesteru. Kulich si o místo v organizaci Buffala řekl po vydařené sezoně na klubové úrovni, kde v 17 letech pravidelně hrál v prvních dvou formacích, výrazně pomohl na jarním MS do 18 let, kde se stal nejlepším střelcem a byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem šampionátu. Zúčastnil se i nedokončeného MS dvacítek.

Po skončení vydařeného ročníku Kulich na konci června absolvoval v Buffalu tradiční předdraftové combine testy, o několik dní později pak už byl jedním z hráčů, na které Sabres v letošním draftu ukázali.

Kulich se díky volbě v 1. kole stal vůbec nejvýše postaveným energetikem v historii, když překonal dosavadní maximum odchovance Vojtěcha Poláka z roku 2003 (2. kolo, 36. místo – Dallas), a může se stát dalším energetikem, který si v NHL zahraje.

Ještě před Kulichem se to povedlo dalším karlovarským odchovancům Vojtěchu Polákovi a Martinu Frkovi.

Daniel Kubelka