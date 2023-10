/HOKEJ/ Na cenný skalp dosáhli v předehrávce 12. kola Tipsport extraligy hokejisté karlovarské Energie. Hokejová družina Davida Bruka totiž vyplenila O2 arénu, ve které porazila pražskou Spartu 5:2. O výhře rozhodli Západočeši povedenou závěrečnou třetinou, ve které se třikrát radovali ze vstřelené branky.

Energie uspěla na ledě O2 arény, kde porazila pražskou Spartu 5:2. | Foto: HC Energie Karlovy Vary/Kateřina Pelikánová

Na první branku se v O2 aréně nemuselo čekat dlouho. Gólový účet totiž otevřela již ve 4. minutě Energie. Po Černochem úspěšně vyhraném vhazování se kotouč dostal na vrchol pravého kruhu k Ondřeji Beránkovi, jehož střela mířící pod horní tyčku se od Kovářova levého ramena odrazila pro Spartu tak nešťastně, že skončila v brance.

V 10. minutě však bylo vyrovnáno. Po vyhraném vhazování Sparty v prostoru pravého kruhu z otočky vystřelil Hauser, kotouč se odrazil od Frodlova betonu k Davidu Vitouchovi, který úspěšnou dorážku smazal jednobrankové manko. Než však Sparta řádně vstřebala gólovou radost, inkasovala druhou branku.

Hokejisté Baníku zlomili béčko Pardubic až ve třetí třetině, třemi zásahy

V 11. minutě , kdy se zapsal do střelecké listiny po Rachůnkově nahrávce Dávid Gríger, který navrátil energetikům jednobrankový náskok. Sparta ve druhé třetině dokázala opět srovnat, když ve 22. minutě z prostoru pravého kruhu ke střele napřáhl Irving a svou ranou orazítkoval levou tyčku karlovarské branky, od té se kotouč odrazil přes Frodlova záda těsně před brankovou čáru, kde se následně nejlépe zorientoval úspěšný střelce Jani Lajunen.

Ve třetí třetině si vzala Energie opět vedení zpět. Ve 44. minutě vyslal do samostatného úniku Redlich Filipa Koffera, který z prostoru mezikruží nekompromisně zakončil mezi Kovářův levý beton a lapačku. Poté si sice vytvořila tlak Sparta, ale ten zkrotili hokejisté Energie v 54. minutě čtvrtým zásahem, kdy v přečíslení, vyzval Zetterberg úspěšně ke skórování Ondřeje Procházku, který poslal energetiky do dvoubrankového trháku. V závěru zápasu ještě šla Sparta do rizika, když šla do šesti, za což brankově zaplatila, kdy Iika Artturi Kangasniemi ujel s kotoučem na holi všem protihráčům a střelou do prázdné branky zpečetil karlovarské vítězství.

V neděli 22. října se představí Energie svým fanouškům v KV Aréně, kde bude hostit od 15.30 hodin předposlední Kladno.