Karlovy Vary – Hokejisté karlovarské Energie před reprezentační přestávkou zabrali. Po pátečním vítězství 3:1 na ledě Škodovky Plzeň udolala parta pod vedením trenéra Oremuse doma také Třinec, a to po výsledku 2:0.

Páteční zápas rozhodl Martin Bartek, když byl u dvou branek, a nedělní střetnutí také zahájil. V 19. minutě nahazoval puk na branku Třince a obránce Žejdl si srazil puk do vlastní sítě. „Hledal jsem Tomáše Rohana," popisoval Bartek nakonec vítěznou branku utkání. Hosté totiž sice Energii přestříleli, ale nebezpeční zase tak moc nebyli.

„Pálili ze všech stran. Z rohů i zpoza branky. Takže střel měli hodně, ale žádnou vážnější šanci," přidal Bartek. Zápas Karlových Varů a Třince toho jinak moc nenabídl. Bylo vidět, že oba celky se trápí jak v herním pojetí, tak i v koncovce. „Potřebovali jsme přerušit sérii prohraných utkání. Diváci chtěli vidět vítězství a dlouho na něj čekali. Dlužili jsme jim to," pokračoval Bartek.

Tečku za utkáním udělal v poslední minutě Václav Skuhravý, který byl povolán z prvoligového Kladna. Bývalý kapitán Energie a současný Rytířů skóroval do prázdné branky při power-play Třince. „Dohodli jsme se, že týmu vypomůžu v tomto utkání. Co bude dál, už nezáleží na mně, ale na případné dohodě dalších lidí," řekl po utkání Skuhravý, který se po zápase vrací do týmu Středočechů.

Angažování Skuhravého se seběhlo velice narychlo. „Důvodem byl nedostatek centrů. Proto mi zavolali a dohodli se s Kladnem," přidal s tím, že Energii chyběl Tomáš Bulík.

Skuhravý odehrál v dresu Kladna v sobotu duel s Litoměřicemi. V součtu s minulým týdnem to bylo jeho páté utkání v osmi dnech. „Ke konci jsem toho měl plné zuby. To se musím přiznat. Jinak to celkem šlo. Z mého pohledu tento zápas nebyl o tolik rychlejší než první liga," pokračoval Skuhravý.

Následující týden má extraliga volno z důvodu reprezentační přestávky. Další mistrovské utkání odehrají energetici až 23. prosince v hale Rondo v Brně, kde se střetnou s Kometou. Doma se pak postaví 26. prosince od 15:30 hodin Spartě. „Moc odpočívat nebudeme. Musíme se důkladně připravit a pokračovat ve hře, která nám přinesla body," dodal Bartek.

HC Energie – Třinec 2:0 (1:0, 0:0, 1:0). Branky a nahrávky: 19. Bartek, 60: Skuhravý. Rozhodčí: R. Svoboda, Hejduk – Brejcha, Suchánek. Vyloučení: 8:7. Bez využití. Diváci: 2714.

Karlovy Vary: Závorka – Dvořák, Bičánek, Redlihs, Sičák, Benák, Gulaši, J. Tomeček – Huna, Marosz, I. Rachůnek – Bartek, Kůs, Rohan – Koblasa, Skuhravý, Vachovec – Harkabus, Osmík, Gorčík. Trenéři: Oremus a Mlejnek.

Třinec: Hrubec – Nosek, Linhart, Roth, Galvas, Hrabal, M. Doudera, Slovák – Irgl, Kopecký, Dravecký – Rákos, Plíhal, Adamský – Jašek, Polanský, Žejdl – Luka, T. Káňa, Matuš. Trenéři: Mucha a Malík.

Ohlasy aktérů po utkání HC Energie – HC Oceláři Třinec

Karel Mlejnek (asistent trenéra HC Energie Karlovy Vary): Naposledy jsme doma bodovali před měsícem, takže jsem rád, že jsme po dlouhé době body z venku potvrdili v domácím prostředí. Věřím, že jsme divákům dali malý dárek pod stromeček a snad si je zase trochu naklonili na svou stranu. Václava Skuhravého jsem zažil loni a už od dnešního rána, když přišel do kabiny, jsem si byl jistý, že pro naše mužstvo bude impulsem. Pokud ho Kladno uvolní na nějaký další zápas, budeme jedině rádi.

Marek Malík (asistent trenéra HC Oceláři Třinec): S výsledkem jsme nespokojení, přijeli jsme sem vyhrát, nebo alespoň bodovat. Myslím, že jsme byli aktivnějším týmem a prohráli jsme bohužel trochu nešťastně. Výkon byl podle našich představ, bez vstřeleného gólu se však vyhrát nedá.

Martin Bartek (útočník HC Energie Karlovy Vary): Pokračovali jsme v tom, co jsme předvedli v Plzni. Co se týče té branky, u které se dvakrát měnil autor, tak to bylo tak, že já jsem nahazoval a obránce si to kopl do branky. Bylo to trochu náhodné, ale i takové branky platí a hlavně se počítají. V zápase jsme hráli dobře ve středním pásmu a to se ukazuje jako rozhodující.

Václav Skuhravý (útočník HC Energie Karlovy Vary): Diváků sice chodí na zápasy v Karlových Varech málo, ale i když se vyhrávalo, tak chodilo v průměru tři a půl tisíce. Je to tím, že Vary mají jen necelých padesát tisíc obyvatel, a návštěva o něco vyšší, než je 2700 diváků, je podle mne dobrá.