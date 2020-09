Utkání druhého s prvním uvidí dnes od 18.00 část diváků na zimním stadionu v Sokolově. Ve 4. kole hostí Baník Sokolov vedoucí Porubu. „Určitě jsme si to na začátku takhle nikdo nepředstavovali, ale jsme samozřejmě velmi rádi za takhle výborný start. Doufám, že nám to vydrží a budeme pokračovat v předváděné hře i v dobrých výsledcích,“ říká kouč Baníku Tomáš Hamara.

Postavení ostravského celku není náhodné. „Poruba před sezonou hodně posílila, obměnili kádr, přivedli velmi kvalitní hráče, mají velkou sílu jak dopředu, tak dozadu, posílili i na brankářském postu. Čeká nás velice těžký soupeř, který má v Chance lize asi i ty největší ambice,“ upozorňuje sokolovský trenér.

Ten v úvodních kolech poměrně točil sestavou, záměrem to ale nebylo. „Měli jsme i smůlu, vypadli nám tři naši beci, museli jsme si vypomoci z Varů, Plzně i Sparty. Naší prioritou ale zůstává, že chceme tým stabilizovat a připravit ho na příští sezonu, která bude určitě sestupová. Co nejvíce budeme hrát na hráče, které tady máme a se kterýma počítáme i do další sezony,“ vysvětlil Tomáš Hamara.

O sestavě pro šlágr kola se rozhodne až na dnešním dopoledním rozbruslení, v brance by ale měl opět nastoupit Oldřich Cichoň, v obraně se mohou fanoušci těšit na Jana Pohla.

Přesněji řečeno ti, kteří se na utkání dostanou. V hornickém Sokolově totiž po novém zákazu museli promptně řešit, jak vůbec do svého stánku dostat diváky. Místa k stání jsou totiž aktuálně zapovězena a právě na těch sokolovský zimní stadion stojí. Z tradičních míst k sezení jsou použitelné pouze horní řady, z ostatních není dobrý výhled. To znamená něco kolem 150 míst. Baník ale přispěchal s náhradní variantou. S pomocí města a jejich organizací osazuje sektory na stání 350 vyřazenými sedačkami z Hornického domu. Sokolovský zimní stadion bude znovu rozdělen na dva sektory.