„Jsem hodně zklamaný, jak jsme k tomu přistoupili, nezasloužili jsme si vyhrát,“ marně hledal pravá slova po prohře sokolovský trenér Martin Štrba. A nebylo divu. Jeho výběr vstoupil do utkání a šel v 8. minutě do vedení, když se prezentoval parádní trefou od modré Vítek Benda. Z vedení se ale Baník neradoval dlouho, v 9. minutě bylo srovnáno, když Slavia využila přesilovou hru, kterou brankově zúročil Tomáš Knotek.

Sokolov si vzal vedení zpět v 17. minutě, když ve vlastním oslabení ujel Martin Osmík, který svůj únik zakončil úspěšnou střelou mezi betony slávistického brankáře. Ve 20. minutě však hosté z Prahy opět dokázali srovnat, opět v přesilové hře, kdy se prosadil Lukáš Žejdl.

Potřetí šli baníkovci do vedení ve 26. minutě, to brankově zakončil spolupráci s Osmíkem Petr Hauser. Slávii se však podařilo vyrovnat a opět to bylo v přesilové hře, kterou tvrdou ránou předčasně ukončil Tomáš Knotek, jenž srovnal na 3:3.

V závěru třetí třetiny pak slávisté přichystali sokolovskému výběru pořádný šok. V 55. minutě totiž využili čtvrtou přesilovku, na jejímž konci byl Tomáš Knotek, který docílil hattricku. V závěru se sice snažil Baník o vyrovnání, ale následnou pojistku do prázdné branky přidal v 60. minutě slávistický útočník Edgars Kulda.

„Rozhodly speciální formace, a když nedáme přesilovku pět na tři, inkasujeme čtyřikrát v oslabení, tak nemůžeme vyhrát,“ zlobil se Štrba.

HC Baník Sokolov – HC Slavia Praha 3:5 (2:2, 1:1, 0:2). Branky a nahrávky: 8. Berka (Benda, Chrpa), 17. Osmík (M. Rohan), 26. Hauser (Osmík, Kysela) – 9. Knotek (Žejdl, Klikorka), 20. Žejdl, 31. Knotek (Žovinec, Šmerha), 55. Knotek (Šmerha, Žovinec), 60. Kulda. Rozhodčí: Wagner, Čáp – Jindra, Štofa. Vyloučení: 6:5. Využití: 0:4. V oslabení: 1:0. Diváci: 658.