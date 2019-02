„Jeden provaz, jeden tým, jedna cesta. To jsme my! Baník!“ burcuje fanoušky kapitán Tomáš Rohan, který má zkušenosti i z extraligových bojů.

V nejvyšší soutěži nastupoval i další odchovanec Matěj Zadražil, který fanoušky zve na vyřazovací boje. „Je to tu, na co jsme všichni čekali. Budeme vás potřebovat víc než kdy jindy. Doufám, že se sejdeme v co největším počtu a poženete nás dopředu,“ říká produktivní útočník, na kterého bude Baník spoléhat.

V sezoně do týmu výborně zapadli i hráči, kteří přišli z cizího prostředí. Jedním z nich je i Josef Stříbrný, který si zahrál nejvyšší soutěž v dresu Litvínova či první ligu v Litoměřicích. „Blíží se play-off a já doufám, že se všichni sejdeme v hojném počtu, budeme tahat za jeden provaz a společně to ubojujem. Budeme vás potřebovat,“ věří v mohutnou podporu sokolovský rychlík.

Na bouřlivou atmosféru je z Moravy zvyklý Lubomír Kovařík, který si je vědom důležitosti poslední fáze soutěže. „Za celou základní část děkujeme, jak jste nás podporovali. Ale teď začíná opravdový boj a potřebujeme vás mít v zádech. Jste náš šestý hráč. Pojďme všichni zažít neskutečnou jízdu a dotáhnout to spolu co nejdále,“ naléhá na fanoušky moravský bojovník.

To Martin Čurda je z týmu Kobry Praha zvyklý na trochu komornější atmosféru, ale také na výbornou kulisu, kterou zažíval jako hráč ve Vrchlabí. „S vámi budeme silnější! Společně půjdeme krok po kroku až co nejdál,“ říká odhodlaně tento kladenský odchovanec.

Michael Čejka jako malý byl jedním z těch prcků, kteří si plácali dlaní s hráči A-týmu při jejich odchodu do kabin. Ale i jako hráč Karlových Varů měl svůj sen. Nastoupit za A-tým Baníku, stejně jako jeho otec. Ten sen si již nějakou dobu plní, a letos si dokonce se svým otcem v dresu pro ně nejcennějším zahrál. Přesto ještě jeden sen tento sokolovský odchovanec má a žádá všechny fanoušky o podporu. „Přijďte nás podpořit, ať mohou být Sokolováci na svůj hokej zase hrdí.“

Jedním z nejzkušenějších hráčů je Vojtěch Šik, který v Sokolově nastupuje šestou sezonu. „V sobotu všichni na Baníček, rozpoutáme černožluté peklo,“ říká sokolovská stálice obrany.

Nejproduktivnějším hráčem v základní části byl Jakub Vrána, který připomíná, že hokejisté nejen vyhrávali své zápasy, ale také pořádně trénovali. „Celou sezonu jsme dřeli a teď to musíme prodat. Cíl pro nás je dostat se co nejdále,“ líčí útočník Baníku, který zná hlučné stadiony Hodonína či Vsetína. To sokolovský „Pes“, obránce Petr Přindiš, bere vzkaz pro fanoušky po svém. „Oukej, UFC v ČR je za námi, všichni jsme si dali třicet fotek z O2 Areny a teď všichni na druhou největší akci roku – PLAY-OFF V SOKOLOVĚ,“ vyzývá příznivce hokeje produktivní a tvrdý bek ostřílený extraligou či první ligou.

Tvrdá dřina, bojovnost, odhodlání, to nyní chtějí hokejisté Baníku zúročit. Play-off začíná již tuto sobotu. Sokolov od 17:30 přivítá tým Nymburka. Série se hraje na tři vítězné zápasy. Další utkání série jsou naplánována na pondělí 4. března v Nymburce a na středu 6. března v Sokolově. Případný čtvrtý a pátý zápas by se hrál v pátek 8. března v Nymburce a v neděli 10. března v Sokolově.

Tomáš Bouda