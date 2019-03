Čtyři kola zbývají do konce základní části hokejové Tipsport extraligy. Karlovarská Energie po utkáních ve Vítkovicích a v Olomouci dokončí čtyřzápasový trip po ledech soupeřů. V pátek energetici zamíří do pražské O2 Arény, kde změří síly se Spartou, v neděli se potom vypraví k derby do Chomutova. Těžká práce.



Spartě se znovu nedaří. Z posledních tří zápasů nevytěžila ani bod a desátou příčku drží jen díky stejné neschopnosti jedenáctého Litvínova. Ani Severočeši totiž během posledních tří kol nebodovali. Pražané se proti Karlovým Varům budou snažit za každou cenu vyhrát, v neděli je totiž čeká právě Litvínov, na který mají aktuálně náskok tří bodů. A nedělní podkrušnohorské derby v Chomutově? Snad ani nemá cenu rozebírat. Tady půjde o přímý souboj celků, z nichž jeden nakonec doprovodí Pardubice do baráže o zachování extraligy. Energie má před víkendem na Chomutov nahrán jeden bod.