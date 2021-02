Energie v neděli prohrála v Ostravar Aréně po nepovedeném vstupu 5:2

Vítkovice - Energie Karlovy Vary | Foto: Petr Kotala

Karlovarská Energie v neděli neuspěla mezi mantinely Vítkovic.

„Zápas jednoznačně rozhodla první třetina. Za to, co jsme v ní předvedli, nebo spíše nepředvedli, jsme si nezasloužili ani bod. To, jak jsme nastoupili do zápasu, se nesmí stávat. Tam byl největší rozdíl a domácí zaslouženě vyhráli,“ přiznal asistent Karlových Varů Tomáš Mariška.