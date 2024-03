Hokej a volejbal, že to nejde dohromady? Máte pravdu, ale přeci jen, jak hokejisté karlovarské Energie, tak volejbalisté Karlovarska, mají přeci jen něco společného. Během základní části svých soutěží pomýšlely oba kluby na vyšší příčky, oba týmy vyměnily během sezony trenéry a oba týmy narazí v play-off shodně na Jihočechy.

Hokejisté karlovarské Energie vyzvou v předkole play-off Banes Motor České Budějovice. Volejbalisté Karlovarska se pak postaví v play-off ČEZ extraligy českobudějovickému Jihostroji. | Foto: HC Energie Karlovy Vary/Jakub Knap

Energetici se postaví v předkole play-off hokejové Tipsport extraligy českobudějovickému Motoru, volejbalisté Varů pak v play-off ČEZ extraligy narazí na Jihostroj. Právě před vrcholem sezony jsme vyzpovídali v exkluzivním rozhovoru jednatele HC Energie Karlovy Vary Daniela Tobolku a prezidenta VK ČEZ Karlovarsko Jakuba Novotného, kteří v krátkosti zhodnotili základní část, navíc prozradili s jakým cílem půjdou týmy do vyřazovacích bojů.

Naplnily se předsezónní cíle vašich soutěží v základní části?

Tobolka: Mysleli jsme si, že se sezona bude vyvíjet jinak, klidněji. Nakonec jsme skončili s menším počtem bodů než loni a museli jsme se obávat o postup do play-off. Bohužel se nám opět nedařilo doma a oproti první polovině základní části jsme začali ztrácet diváky, což je škoda. Rád bych viděl vyprodanou KV Arénu, která by byla svědkem play-off 2023/2024.

Novotný: Měli jsme špatný vstup do soutěže a ztráceli jsme body tam, kde ostatní papíroví favorité bodovali. Tým byl na začátku sezony hodně přebudován a doplatil na to. V lize je nyní šest velmi dobrých týmů a bohužel jsme proti nim nezískali dostatek bodů. Proto je 5. místo vlastně odrazem toho, co se dělo na palubovce.

Bylo tedy něco, co vás v první fázi soutěže alespoň trochu potěšilo?

Tobolka: Tým bojoval, i když se mu nedařilo. Na konci základní části, i když jsme třeba nevyhráli, jsme se alespoň vrátili do hry. Myslím, že akce v Klingenthalu byla organizačně dobrá, i když náš výkon tam nebyl nejlepší.

Novotný: Dobrý výkon v Evropském poháru. Pak zařazení mladého Matěje Pastrňáka do základní sestavy. Na druhou stranu jsem byl velmi nespokojen s výkonem v Českém poháru.

Teď vás čeká play-off. Ve sportovní mluvě se říká, že je to začátek nové soutěže, je to pro vás motivace prokázat své kvality?

Tobolka: Zajíci se vždy počítají až po honu. Já si myslím, že můžeme překvapit. Vítek Jiskra je sice zraněný, ale kapitán Jiří Černoch má stoupající formu a Ikkovi Kangasniemu se v posledních zápasech daří. Máme TOP brankáře v lize a brankář rozhoduje vyřazovací boje.

Novotný: Favority letos určitě nebudeme, ale doufám, že tým bude ctít základní sportovní krédo klubu, a to že nikdo nedostane nic zadarmo.

Vary poslaly Ústí do baráže, ve čtvrtfinále se mu postaví Jihostroj

Na cíl se asi ani nemá cenu ptát, tím bude postup do další fáze, souhlasíte?

Tobolka: S nadsázkou říkám, že porazíme Motor, Plzeň porazí Litvínov, ve čtvrtfinále půjdeme na Spartu, což je jediný tým, který jsme v této sezoně třikrát porazili, a cesta do semifinále je vydlážděná…, ale berte to s rezervou.

Novotný: Souboje s Jihostrojem vždycky došly až do semifinále, nebo dokonce do finále. Letos se s nimi střetneme už ve čtvrtfinále. To ukazuje, jak je to vyrovnané. Chceme překvapit a postoupit.

Oba kluby se v play-off střetnou s Jihočechy. Hokejisté Energie s Motorem, volejbalisté Karlovarska s Jihostrojem, jak vidíte šance klubů z Karlovarského kraje na postup do čtvrtfinále?

Tobolka: Motor je favorit, měl konzistentní sezonu, do poslední chvíle bojoval o přímý postup do čtvrtfinále, má velkou podporu fanoušků a obecně sympatické mužstvo. Je však pro nás asi přijatelnější soupeř než loňská Olomouc, jejíž hra nám nesedí. Oba týmy začnou na stejné startovní čáře, pod tlakem více bude soupeř. Pro naše hráče je to příležitost odčinit rozporuplnou základní část. A za mě to samé platí pro volejbalový tým Karlovarska.

Novotný: Přeji nám i hokejistům postup. Jihostroj má v průběhu sezony vždy stoupající formu, takže nepočítám s tím, že bychom ho na začátku sezony porazili. Bude to těžké i proto, že Jihočeši jsou sportovní baštou, na malém prostoru je zimní stadion a hala a na play-off je vždy dost lidí. Dobře si to pamatuji, v roce 2012 jsem s Jihostrojem vyhrál titul.

Takže motto v play-off bude znít – Společně za Vary? Budou se tedy kluby vzájemně podporovat v cestě za co nejlepším umístěním?

Tobolka: Na to nedá odpovědět jinak než, tak určitě! Oba kluby reprezentují kraj v nejvyšších profesionálních soutěžích. Karlovy Vary patří dlouhodobě ke špičce domácího volejbalu. Co mohu pozorovat, tým je veden profesionálně a logicky mu fandím.

Novotný: Energii bych moc přál postup. Klub převzali noví majitelé a na mnoha věcech je to znát. Na sportovní úspěch se čeká vždy déle, obzvlášť když lezete nahoru. Navíc dostat do Varů ty nejlepší hráče je vždy těžší než do Prahy, Budějovic či Liberce. To je stejné v každém sportu nebo i odvětví. Ale ta snaha a energie se nakonec vždy vrátí a to Energii přeji. Už jen kvůli lidem, kteří na ně chodí a jako, že jich není málo.