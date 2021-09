Zápas číslo dvě čeká dnes od 18 hodin také hokejisty druholigového Stadionu Cheb. Ti po domácí výhře 3:2 nad Pískem nastoupí v Klatovech. „Mladý tým, budou hodně brusliví, budou ze všeho střílet. Musíme se na to připravit a takticky to zvládnout,“ říká před utkáním chebský brankář Jakub Kašpar.

Klatovy, tradiční farma Škody Plzeň, v prvním kole druhé ligy prohrály na ledě jednoho z aspirantů na postup, celku Příbrami, 6:4, když domácí tým urval výhru až v poslední desetiminutovce. „Je to velice těžký soupeř, hráli jsme s nimi v přípravě a dostali tam šestku, takže víme, co nás tam čeká. Pojedeme tam s naprostým respektem a pokorou,“ hlásí kouč Chebu Michal Jäger.

To ale neznamená, že Stadion jede do Pošumaví se svými fanoušky pouze na výlet. „Samozřejmě uděláme všechno pro to, abychom nějaký bodík přivezli,“ má jasno chebský trenér.