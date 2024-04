Dorostenci karlovarské Energie vstoupili neúspěšně do semifinálové série extraligy s Mladou Boleslaví. V KV Aréně energetici prohráli 2:5, když Středočeši rozhodli o své výhře povedenou druhou třetinou, během které vstřelili čtyři branky, čímž se ujali v sérii vedení 1:0 na zápas. Semifinálová série pokračuje druhým duelem v Karlových Varech v pátek 29. března od 17.00 v KV Aréně.

Dorostenci Energie podlehli v první semifinálové bitvě extraligy Mladé Boleslavi 2:5. | Foto: HC Energie Karlovy Vary/Jakub Knap

První třetinu sice střelecky otevřeli v KV Aréně hosté z Mladé Boleslavi, ale gólově se radovali jako první energetici. To když spolupráci s Vlastimilem Blažkem přetavil ve 4. minutě ve vedoucí branku Petr Tomek – 1:0. Poté se hra přelévala z jedné strany na druhou, se šancemi na obou stranách, ale ukazatel skóre zůstal po úvodní dvacetiminutovce nezměněn, když si dorostenci Energie přenesli do druhé periody jednobrankový náskok.

Ten však dokázali Středočeši na začátku druhé třetiny, přesněji ve 27. minutě smazat, když se úspěšnou střelou, která skončila u vzdálenější tyče karlovarské svatyně, prezentoval Imrich Maxin – 1:1. Hned na to zamířil na trestnou lavici za podražení Matěj Pelikán. A Mladá Boleslav toto dokázala gólově využít, kdy se zapsal do střelecké listiny Oleksandr Zhdanov – 1:2. A energetici poté zažili horké chvíle, když měli výhodu přesilové hry, přesto inkasovali, když Mladá Boleslav udeřila v oslabení, kdy na dvoubrankový rozdíl upravil Jakub Kristek – 1:3.

Ve 33. minutě již Středočeši vedli v KV Aréně o tři branky, to se gólově prosadil Adam Kurka, který vyhnal z branky Varů brankáře Martina Psohlavce, kterého nahradil Michal Oršulák – 1:4. Energii poté navrátil zpět do zápasu při hře čtyři na čtyři ve 38. minutě přesným zásahem Vlastimil Blažek – 2:4. V závěrečné třetině si pak hosté výhru pojistili, když v 59. minutě, při power-play Energie skóroval do prázdné Vojtěch Hora – 2:5.

OHLASY TRENÉRŮ

Tomáš Andrys (HC Energie Karlovy Vary): Dnešní Zápas byl pouze o jedné věci. Hosté přijeli hrát play-off hokej a my jsme si přišli zahrát a v tom byl jediný rozdíl. Musíme to změnit od první vteřiny příštího zápasu jinak sezóna příští týden pro nás končí.

Martin Škaloud (BK Mladá Boleslav): Vstup do utkání jsme domácím značně usnadnili. Začali jsme bázlivě a první gól Varům naprosto darovali. Poté jsme se začali držet plánu, který jsme si před zápasem stanovili a v průběhu druhé třetiny jsme sklidili i zaslouženě ovoce v podobě vstřelených gólů. Závěr druhé třetiny jsme odehráli bohorovně a tým kvalit Varů nás okamžitě potrestal, čímž se vrátil do hry. Klíčem k prvnímu bodu v sérii poté byla ubráněná přesilovka 5 na 3 na startu třetí třetiny. Za průběh závěrečné dvacetiminutovky musím hráče pochválit. Dnešní výhra je naprosto zasloužená, ale už teď máme v hlavě zítřejší pokračování.