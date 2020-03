„Je to špatné, že nám takhle utekl prakticky rozhodnutý zápas. Jít do třetí třetiny proti Mladé Boleslavi za stavu 3:1 je super výsledek. Myslím, že do té doby moc šancí domácí neměli, nepouštěli jsme je tam, ale pak jsme tam měli jednu situaci v naší přesilovce a od té doby to začalo, že nás nepustili ani za půlku,“ hodnotil obránce Energie Matěj Stříteský zápas svého týmu v Mladé Boleslavi.

Bylo to tím, že Mladá Boleslav po dvou třetinách zvýšila tempo?

To si nemyslím, ale dostali přesilovky, které dostali, a to nám trochu vzalo vítr z plachet. Říkali jsme si, že jediné góly nám můžou dát v početní výhodě, protože ve hře 5 na 5 neměli nic extra, a my jsme je pak pustili do čtyř přesilovek a oni nás ze dvou potrestali.

Třetí gól jste dali krátce potom, co se vystřídali domácí brankáři. Snažili jste se dát rychle gól proti nerozchytanému Petersovi?

To ani nevím, že se vyměnili. Ale gólman tady těch kvalit je myslím připraven, i když tam přijde v půlce zápasu. Nám se tam otevřela šance a jeli jsme asi čtyři na jednoho.

Jak vnímáte zápas, ve kterém už o nic nejde?

Myslím, že na zápase bylo vidět, že to bylo kvalitní, rychlé utkání. Každý tým si hraje o nějaké svoje prémie, o přízeň fanoušků. Nechtěli jsme nic vypustit, i díky tomu, že nás čeká předkolo a bereme to jako přípravu.

Na Mladou Boleslav můžete narazit i v dalším průběhu play-off, bylo to nějak vidět v pokynech pro utkání?

Ne, určitě ne. Teď jdeme do předkola, nevíme, na koho tam narazíme, ale určitě přes něj chceme přejít. A pak už je to jedno, na koho narazíte, pokud chcete někam dojít, tak musíte porazit každého.

Sledujete, na koho můžete narazit v předkole?

Já to nějak nesleduji, mě to osobně ani nezajímá, proti komu nastoupíme (smích). Spíš mě teď zajímá ten spodek, jak se to tam vyvrbí.

Většina gólů Energie končila do prázdné branky, i ten váš třetí, kde jste jeli snad pět na jednoho…

Bylo to vabank, buď to vyjde, nebo to bude problém na druhé straně, tak konečně se nám to odrazilo, jak jsme potřebovali. Hlavně náš druhý gól by nádherný, tři nahrávky přes pásmo. Jsme samozřejmě rádi, že nám to takhle vyšlo, ale vedlo to jen k zisku jednoho bodu.