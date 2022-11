Pro Sokolov to tak byla pátá prohra v řadě za sebou, což se promítlo i do tabulky, kde patří Baníku desátá příčka. „Stydím se za to, co jsme tady předvedli. Byl to jeden z našich nejhorších výkonů,“ zlobil se po prohře s Porubou sokolovský trenér Martin Štrba.