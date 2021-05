V pondělí zahájili přípravu také hokejisté prvoligového Baníku Sokolov. Ti se točili ve skupinách na několika stanovištích, v rozcvičovně, na ploše mezi mantinely, na ochozu i venkovních hřištích. Celá úvodní „akce“ probíhala v Sokolově pod bedlivým dohledem nového kondičního kouče Vojty Šika. Ten přichází z HC Energie Karlovy Vary. „Cítil jsem, že se potřebuji trochu posunout, tak jsme se domluvili na Baníku, že tady budu působit jako kondiční trenér a trenér dovedností,“ prozrazuje Šik, jak se dostal k návratu do Sokolova, se kterým vybojoval coby hráč před dvěma lety postup do první Chance ligy.

Horníci aktuálně trénují pětkrát týdně. „V pondělí, úterý a čtvrtek využíváme domácí prostředí. Jsme na Baníku, v posilovně, multifunkčním hřišti a na umělé trávě. Ve středu a pátek potom jezdíme na led do Karlových Varů,“ přibližuje sokolovský asistent Petr Holejšovský.

A to je největší změna přípravy. „Přechod v červenci na led v předzávodním období nebude pro hráče tak těžký. Navíc jsou tréninky na ledě pro kluky samozřejmě daleko pestřejší a více je to baví, než když běhají někde po dráze. Fyzická kondice se dá získat parádně i tímto způsobem,“ je přesvědčen asistent hlavního kouče Tomáše Hamary.

Obecně je protnutí nepopulární suché přípravy „ledem“ novým trendem. To platí pro celý Karlovarský kraj, podobný krok zařadila do přípravy extraligová Energie a druholigový Cheb. „Kdo má tu možnost, tak to dneska využívá,“ konstatuje Petr Holejšovský.

To, co se nemění, je soustředění Baníku v Apartmánech Engadin na Božím Daru. „Je to už taková tradice, máme tam fantastické podmínky,“ hlásí sokolovský asistent.

Celkově „suchá“ v Sokolově nevybočuje ze zažitých kolejí. „Je to především o nabírání silových a rychlostních schopností, abychom byli po této stránce co nejlépe připraveni,“ poukazuje Petr Holejšovský.

Na domácí led půjdou baníkovci stejně jako vloni poslední týden v červenci.