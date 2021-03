„Velká spokojenost, ale také velká úleva. I na hráčích bylo znát, že vědí, o co hrají. Chtěli jsme to prostě dotáhnout do vítězného konce a uhrát si tak vlastně postup do play-off,“ podělil se o své pocity po vítězném domácím zápase s Vrchlabím sokolovský kouč Tomáš Hamara.

Jeho svěřenci si doma poradili ve velkém stylu s favorizovaným Vrchlabím (6:4), které dlouho vládlo tabulce naší druhé nejvyšší soutěže.

Na hokejistech domácího Baníku byla po zápase cítit velká úleva. „Delší čas už to na nás leželo. Protože nejdříve jsme na tom byli velice dobře, pak jsme měli trošku útlum. Samozřejmě jsme mladý, ne tak úplně zkušený tým, jsou tam velké chyby, velké výpadky, i ta nervozita je hrozně znát,“ popisuje trenér hornického celku.

Těžké duely v Chance lize, často s velmi kvalitními soupeři, se na mladých hráčích ale časem projeví. „Kluky musím jenom pochválit za bojovnost, za nasazení a výkony, které předvádějí. Myslím si, že takovéhle zápasy je dál posunou, ať tam byla spousta chyb a tak dále, ale také spousta super věcí,“ chválí Tomáš Hamara.

S jakou taktikou vstupovali horníci do zápasu proti v té době třetímu celku Chance ligy? „Věděli jsme, že hrají velmi aktivně, dohrávají dobře souboje, jsou v nich velmi silní. Mají na to i váhu i centimetry. Chtěli jsme být rychlejší, dát si kotouč rychle od hole, abychom je přehrávali a nechodili s nimi moc právě do těch soubojů a spíš je přehráli tadytím,“ prozrazuje kouč Sokolova.

S úvodem první a druhé třetiny ale Tomáš Hamara příliš spokojen nebyl. „Já myslím, že prvních deset minut v první i druhé třetině byla strašně znát nervozita a jak to na nás leží. Pak když dáme gól, tak kluci vyletí o sto procent, najednou jsou všude, je jich plný led. To je trošičku i důsledek toho, že jsme mladý tým a potřebujeme dát ten gól, dostat do sebe to sebevědomí. Pak jsme silní a opravdu pak dokážeme hrát s každým,“ pokračuje trenér Baníku.

Nicméně to byl v první třetině doslova hornický uragán, hosté mohli být velmi rádi, že prohrávali pouze 3:1. „Výsledkově se nám třetina povedla, spadly nám tam góly, měli jsme tam spoustu dalších šancí. I jak nám tam rozhodčí odpískal faul, kdybychom tam udrželi emoce, tak to bylo 4:0. Od té 10. minuty to z nás ale spadlo a bylo to dobré,“ líčí Tomáš Hamara.

Na začátku druhé části si hosté vynutili tlak, domácí v čele s výborným brankářem Jakubem Neužilem ale odolali. „Škoda inkasovaného gólu na 3:1 na konci první třetiny. Už to bylo zase jenom o dva góly, zase trošičku nervozita, opatrnost, trošičku jsme zase ustoupili z našich pozic, což jsme nechtěli, ale kluci to cítili trochu jinak. Bylo ale důležité, že jsme to udrželi a dali jsme gól na 4:1, to nám pomohlo i do vstupu do třetí třetiny,“ míní sokolovský trenér.

Se třetí částí hry byl Tomáš Hamara spokojen. „Odehráli jsme to tam velice dobře. Samozřejmě škoda zbytečných faulů na konci, kde se to ještě zdramatizovalo. Ale jinak si myslím, že jsme ji už měli ve svých rukách a měli jsme to pod kontrolou,“ je přesvědčen.

Pokyny pro třetí dvacetiminutovku zněly v kabině Baníku jasně. „Řekli jsme si, že do ní musíme vstoupit lépe než do první a druhé. Chtěli jsme být aktivní, chtěli jsme hrát náš hokej. Ne někde couvat a bát se. Být prostě pořád první na kotouči, rychle si ho dát přesně do hole a být rychlejší,“ říká Tomáš Hamara.

Horníkům se v posledních zápasech daří i střelecky. „Změnili jsme hlavně to, že opravdu začínáme hrát do brány, všechno to tam tlačíme, nechceme to hrát do prázdné, nebo někde okolo po rozích. Z toho jsme také v první třetině dali góly,“ poukazuje na závěr trenér Sokolova.

Baníkovci mají ještě na programu tři utkání základní části a potom již po dlouhých 25 letech naskočí do play-off naší druhé nejvyšší soutěže.