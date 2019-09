Přesto pro dva hráče Baníku byl včerejší zápas o něco specifičtější. Lubomír Kovařík, původem z Uherského Ostrohu, je odchovancem zlínského hokeje. A tento klub působí ve Vsetíně jako červený šátek na býka. Přesto Lubomír Kovařík byl v tomto ohledu v klidu. „Při příjezdu mi proběhly nějaké vzpomínky hlavou. Ale teď už to není specifické. Samozřejmě, dřív to byly bitvy, ale teď už beru Vsetín jako normálního soupeře,“ nedělá rozdíly sokolovský bojovník.

To Jakub Vrána je odchovancem karlovarského hokeje, přesto si za Vsetín i krátce zahrál, když během působení v Hodoníně nastoupil za Valachy ve čtyřech utkáních. „Vzpomínám na to v dobrém, byla to skvělá zkušenost, skvělá parta. I když jsem tam strávil jen pár zápasů, tak to hodnotím pozitivně,“ vzpomíná Jakub Vrána a pokračuje. „V zápase jsem na to vůbec nemyslel. Jak je známo, je zde parádní atmosféra. Rozhodně však nechci zapomenout na naše fanoušky, kteří nás přijeli podpořit takovou dálku. Štve nás, že jsme tu pro ně neurvali žádné body, byly opravdu blízko,“ lituje sokolovský útočník.

A skutečně. Baník všechny tři dosavadní zápasy prohrál, přesto ve všech zápasech dokázal, že se bude moct měřit s kýmkoliv. Chomutov, Poruba či Vsetín by totiž měly patřit ke špičce Chance ligy. Ale hráči po porážce ve Vsetíně samozřejmě byli zklamaní. „Jeli jsme s jednoznačným cílem pro tři body. Bohužel jsme prohráli, takže se to špatně hodnotí. Nezbývá než dál tvrdě makat a jít za tím,“ říká odhodlaně Lubomír Kovařík.

Zklamaný byl i jeho kolega z útoku Jakub Vrána. „Zápas se mi hodnotí těžce. Body byly, stejně jako v předešlých dvou zápasech, hodně blízko, bohužel to opět nevyšlo. Myslím, že jsme odehráli dobré utkání a dost jsme potrápili, troufám si říct, jednoho z favoritů soutěže. Potřebujeme už ale sbírat body,“ je si vědom Jakub Vrána.

Baníkovci dorazili ze Vsetína v úterý okolo čtvrté hodiny ranní, dopoledne měli na programu trénink a ve středu je čeká již další zápas. Z druhého konce republiky tentokrát přijede Frýdek-Místek. Utkání začne ve středu v 18:00. (bou)