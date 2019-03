Alespoň v Karlových Varech. Naštěstí. Hokejisté Energie totiž v úterý na svém ledě zvládli veledůležitou bitvu s chomutovskými Piráty a na severočeský celek mají aktuálně v tabulce náskok již šesti bodů. „Asi míříme tam, kam jsme nechtěli,“ posteskl si po utkání asistent Chomutova Jan Šťastný.

Přitom Severočeši v karlovarské Realistic Aréně od začátku druhé třetiny vedli. Pozapomenutému Dudovi sice na útočné modré sklouzl kotouč, a tak se do brejku nedostal, ostřílený Pirát ale našel přesnou přihrávkou z druhé vlny najíždějícího Vantucha a ten vymetl z mezikruží pravý horní růžek domácí branky – 0:1.

A Chomutovští jako by protrhli neviditelnou obrannou hráz Energie. Další šance hostů na zvýšení náskoku ale likvidoval Bednář v domácí kleci, který dostal přednost před daleko zkušenějším Novotným. „Byl v poslední době více zápasově vytížen, více rozchytaný a podával fantastické výkony,“ vysvětlil karlovarský asistent Tomáš Mariška, proč šel do klece i v play-out šestnáctiletý mladíček.

Domácí museli po inkasovaném gólu ještě přestát oslabení. Svou přesilovku následně také nevyužili.

Ve 35. minutě bylo ale srovnáno. Rachůnek obkroužil chomutovskou branku a předložil puk číhajícímu Beránkovi – 1:1. Velmi důležitý gól.

Energie znovu získala půdu pod nohama a nic na tom nezměnilo ani vyloučení domácího Kohouta v závěru druhé třetiny.

Ve třetí dvacetiminutovce se oba týmy snažily zvrátit duel ve svůj prospěch. Mezi mantinely tuhý boj, ale také hodně aktivní hra.

Rozuzlení přinesla 51. minuta. Energetici předvedli větší důraz v obranném pásmu Chomutova, Mikúšovi se nakonec povedlo z kruhu vystřelit a propasírovat puk mezi betony Peterse – 2:1. „V předchozích zápasech s Chomutovem většinou platilo, že kdo dá první gól, tak má v zápase navrch. Já jsem rád, že i když jsme ten první gól dostali my, tak jsme dokázali utkání zlomit na naši stranu,“ oddechl si Tomáš Mariška.

Ve vypjatém závěru energetici svůj těsný jednobrankový náskok před bouřící arénou udrželi, i když se museli popasovat s oslabením, zčásti dokonce dvojnásobným.

„Bylo to ubojované. Hráčům musím poděkovat za to, jak zvládli konec utkání, divákům za to, jak nás tlačili ke třem bodům. Byl to výborný týmový výkon podpořený fantastickým Honzou Bednářem, který nás tady v šestnácti letech drží neskutečně ve hře. Jsme hodně rádi, že jsme to zvládli, a musíme pracovat a bojovat dál,“ řekl po utkání karlovarský asistent.

Play-out má na programu ještě pět kol, Energie má vše ve svých rukou. V pátek karlovarská družina zajíždí do Litvínova.

HC Energie Karlovy Vary – Piráti Chomutov 2:1 (0:0, 1:1, 1:0). Branky a nahrávky: 35. O. Beránek (T. Rachůnek, Gríger), 51. T. Mikúš (Stloukal, Skuhravý) – 22. Vantuch (Duda, Flemming).

Rozhodčí: Šír, Hradil – Gebauer, Lederer. Vyloučení: 6:3, využití: 0:0, oslabení: 0:0. Diváci: 3213.

Karlovy Vary: Bednář – Plutnar, Šenkeřík, Eminger, Kozák, Sičák, M. Rohan, Šafář – T. Rachůnek, Gríger, O. Beránek – J. Černý, R. Vlach, T. Mikúš – Balán, Skuhravý, Kohout – Stloukal, Kverka, Šik. Chomutov: Peters – Jank, Flemming, L. Kovář, Knot, Dietz, Blaha, Štich – Tomica, V. Růžička, Klhůfek – Sklenář, Raška I, J. Stránský – A. Dlouhý, Vantuch, Duda – Koblasa, Huml, J. Havel.

Další zápasy: Litvínov – Pardubice 6:3 (1:1, 1:1, 4:1).