Tomáši, Pardubice přijely s velmi oslabeným týmem, utkání mělo pomalejší tempo…

Řeknou nám, ať jdeme hrát, tak jdeme hrát. Neřešili jsme, v jaké sestavě přijel hostující tým. Věděli jsme, kdo sem přijede. Zápas jsme chtěli uhrát, hlavně se nezranit, a to se podařilo.

Vám osobně se střelecky velmi daří, jste druhý v kanadském bodování v Extralize…

Hráli jsme dobře i vloni, ale nakročeno máme nyní lépe. Hrajeme spolu zase o rok déle, sbíráme spolu další zkušenosti. Hlavně hrajeme v pohybu, všichni tři jsme hodně brusliví hráči. V zápasech máme hodně šancí, které se nám aktuálně daří proměňovat.

Proměnili jste všechny přesilové hry, navíc jste nehráli žádné oslabení, to byste jistě chtěli přenést i do dalších zápasů?

Ano, to bychom byli velmi spokojení. Kluci z Pardubic zejména bránili. Klobouk dolů před nimi. Jsou to sedmnáctiletí kluci, kteří sem dojeli a odmakali celý zápas. Pro většinu to byla první zkušenost s velkým hokejem, porvali se s ní bojovně.

Padlo osm gólů, takové skóre se do tabulky jistě hodí…

Ano, budeme mít lepší skóre. Nicméně na tento zápas musíme úplně zapomenout. V pátek to bude úplně něco jiného proti Kladnu.

Nyní vás čeká zápas na ledě Kladna, co od utkání očekáváte?

Na Kladně jsou všechna utkání strašně těžká. Na domácím ledě hraje dobře, je to menší kluziště. Víme to už z první ligy, bude to velký boj. Na úterní zápas musíme trochu zapomenout a pořádně se připravit na pátek. (kas)