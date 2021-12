Naopak Sokolov prohrál třikrát za sebou, a to se předtím jeho hráči mohli pyšnit ještě o zápas delší sérií bez prohry než jejich soupeř.

I přes nadějnou třetí třetinu Baníku se ale již podeváté za sebou radovali Litoměřičtí, když zvítězili poměrem 2:4.

Jednoznačně jim patřil už začátek utkání. Již ve 2. minutě se prosadil Martin Procházka, jenž vylákal brankáře Cichoně, chytře objel branku a zakončil do prázdné.

Další branku mohli hosté slavit jen zhruba tři minuty nato. Klikorka našel přihrávkou mezi kruhy osamoceného Jaroslava Kracíka a ten se v jednoduché situaci nemýlil.

I do druhé periody vstoupili lépe Severočeši. Na projížďku obranou Baníku se vydali bratři Martin a Ondřej Procházkovi a druhý jmenovaný překonal Oldřicha Cichoně již potřetí. Martin tak oplatil svému bratrovi asistenci na svou první branku.

„První třetinu jsme byli horším týmem, ale postupně jsme se do toho dostávali. Bohužel nám odskočili na tři branky,“ hodnotil první dvě části utkání sokolovský Patrik Prymula.

Třetí třetina přinesla pro skoro 500 přítomných diváků zajímavou zápletku. V čase 43:45 se po spolupráci s Kverkou z branky radoval právě zmiňovaný Prymula. „Kvéra mi to dal před prázdnou, takže jsem měl lehkou práci,“ řekl o svém gólovém zápisu.

A to nebylo ze strany Západočechů vše. V 50. minutě hry se při signalizované výhodě prosadil, prakticky stejně jako předtím na druhé straně Martin Procházka, objetím branky Daniel Přibyl a bylo sníženo na rozdíl pouhé jedné branky.

V 56. minutě ovšem naděje sokolovských hokejistů definitivně uhasil Marek Berka poté, co pohotově dorazil Kadlecovu střelu.

Baníkovci si tak připisují již čtvrtou prohru za sebou. „Bohužel po té dlouhé sérii přišel velký útlum a uspokojení. Zjišťuji, že někteří hráči bohužel nesplňují to, co bychom od nich potřebovali. A pokud se týmu nedaří, potřebuji, aby to hráči, na které spoléháme, na sebe vzali,“ prohlásil k utkání zklamaný lodivod domácího celku Martin Štrba.

Najet zpátky na vítěznou vlnu se Baník pokusí dnes v Praze s osmou Slavií, na niž má pětibodový náskok.

„Do Prahy jednoznačně pojedeme přerušit tu černou sérii. Já prohrávat neumím a nehodlám tady držet nějakou dlouhou sérii porážek. Musíme ten tým nabudit, nakopnout a vzbudit v nich touhu vyhrát.“ Duel bude zahájen v 18.00 hodin.

HC Baník Sokolov – HC Stadion Litoměřice 2:4 (0:2, 0:1, 2:1). Branky a nahrávky: 44. Prymula (Kverka, Jurčík), 50. Přibyl (Hašek, Klejna) – 2. Procházka M. (Procházka O., Holý), 5. Kracík (Klikorka), 25. Procházka O. (Procházka M., Klikorka), 56. Berka (Kadlec, Jícha). Rozhodčí: Zubzanda,Valenta – Beneš, Kokrment. Vyloučení: 3:9. Využití: 1:0. Diváci: 468.

HC Baník Sokolov: Cichoň – Klejna, Novák, Vodička, Zeman, Seemann, Popela, Mrowiec – Jurčík, Rohan T., Tomi, Šmerha, Kverka, Bílek, Prymula, Hašek, Přibyl, Vracovský, Novotný, Kuťák.

HC Stadion Litoměřice: Král – Marcel, Kremláček, Výtisk, Holý, Klikorka, Jebavý, Černohorský – Válek, Přikryl, Sihvonen, Procházka O., Kracík, Procházka M., Berka, Jícha, Kadlec, Routa, Rouha, Hauser.